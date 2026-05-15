Հայաստանը չանցավ «Եվրատեսիլ»-ի եզրափակիչ

Հայաստանի պատվիրակ Սիմոնը ելույթ ունեցավ նախօրեին կայացած «Եվրատեսիլ 2026»-ի երկրորդ կիսաեզրափակիչում, սակայն չընդգրկվեց երեկոյի լավագույն տասնյակում՝ եզրափակիչ անցնելու համար։
«Ամեմամեծ շնորհակալությունս ուզում եմ հայտնել հենց Ձեզ՝ բոլորին, ովքեր այս օրերին ինձ աջակցում ու ոգևորում էին», - ինստագրամյան գրառման մեջ գրել է Սիմոնը։
Ելույթ ունեցած 15 երկրից եզրափակչի ուղեգիր նվաճեցին Բուլղարիան, Ռումինիան, Չեխիան, Կիպրոսը, Դանիան, Ավստրալիան, Ուկրաինան, Ալբանիան, Մալթան և Նորվեգիան, իսկ հարևան Ադրբեջանը, Լյուքսեմբուրգը, Շվեյցարիան և Լատվիան դուրս մնացին պայքարից։
Կիսաեզրափակիչ փուլը հաղթահարած 20 երկրները մեծ քառյակի երկրների և հյուրընկալող Ավստրիայի հետ միասին ելույթ կունենան վաղը կայանալիք մեծ եզրափակիչում։
2018-ից ի վեր դա կլինի «Եվրատեսիլ»-ի առաջին եզրափակիչը, որին հարավկովկասյան որևէ պետություն մասնակցելու ուղեգիր չի ստացել։