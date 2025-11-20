Հայաստանն ԱՄՆ-ից որպես նվիրատվություն կստանա Toyota մակնիշի 10 ավտոմեքենա

Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի կողմից արտահանման վերահսկման ու սահմանային անվտանգության ծրագրի շրջանակում Հայաստանը որպես նվիրատվություն կստանա Toyota մակնիշի 10 ավտոմեքենաներ։ Դրանք ամրացվելու են Ազգային անվտանգության ծառայությանը։
Նվիրատվությունն ընդունելու հարցը ներառված է կառավարության այսօրվա նիստի օրակարգում:
Դրանք 2025 թվականի արտադրության Toyota Fortuner, Toyota Prado, Toyota Hiace մակնիշի մեքենաներ են։ Մեքենաների ընդհանուր արժեքը գերազանցում է 500 հազար դոլարը։
Ըստ որոշման հիմնավորման՝ մեքենաները կօգտագործվեն ԱԱԾ սահմանապահ զորքերի կողմից։