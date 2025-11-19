Մատչելիության հղումներ

Հայաստանի ու Սիրիայի ԱԳ նախարարները տարածաշրջանային հարցեր են քննարկել

Հեռախոսազրույց են ունեցել Հայաստանի ու Սիրիայի արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանն ու Ասադ Ալ-Շայբանին:

Ըստ հայկական կողմի հաղորդագրության՝ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել համատեղ ջանքերով, այդ թվում՝ փոխայցելությունների միջոցով ակտիվացնել քաղաքական երկխոսությունն ու փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող ոլորտներում համագործակցությունը:

Նախարար Միրզոյանը հայտնել է հումանիտար ականազերծման աշխատանքներում ՀՀ աջակցությունը շարունակելու պատրաստակամությունը:

Երկու երկրների նախարարները անդրադարձել են տարածաշրջանային զարգացումներին: «Սիրիայի ԱԳ նախարարը ՀՀ գործընկերոջը շնորհավորել է օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների արդյունքում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման կապակցությամբ, և մտքեր են փոխանակվել խաղաղության շարունակական ամրապնդման ուղղությամբ իրականացվող քայլերի շուրջ», - ասված է ՀՀ ԱԳՆ հայտարարության մեջ:

