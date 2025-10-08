Հայաստանի և Ադրբեջանի վարչապետները Թբիլիսիում համաժողովի կմասնակցեն

Հոկտեմբերի 22-23-ը Թբիլիսիում կանցկացվի «Մետաքսի ճանապարհ» համաժողովը: Կազմակերպիչների հաղորդմամբ՝ կմասնակցեն նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի վարչապետներ Նիկոլ Փաշինյանն ու Ալի Ասադովը:
Նրանց աշխատակազմերից դեռ համաժողովի մասնակցության մասին չեն հայտնել:
Համաժողովը, ըստ վրացական կողմի, կբացի Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն։
Ակնկալվում է շուրջ երկու հազար պատվիրակների՝ բարձրաստիճան քաղաքական գործիչների, գործարար հատվածի և միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների, համաշխարհային առաջատար ընկերությունների ղեկավարների, միջազգային ֆինանսական ինստիտուտների և համաշխարհային մակարդակի փորձագետների մասնակցություն:
Թվով հինգերորդ համաժողովի գլխավոր թեման կայունության պայմաններում ներդրումներ կատարելն է, կքննարկվեն գլոբալ առևտրի, տրանսպորտի և լոգիստիկայի, միջին միջանցքի զարգացման, էներգետիկայի, թվային տրանսֆորմացիայի և այլ թեմաներ:
Թբիլիսիում «Մետաքսի ճանապարհ» համաժողովն առաջին անգամ անցկացվել է 2015 թվականին և անցկացվում է երկու տարին մեկ անգամ: Նիկոլ Փաշինյանն ու Ալի Ասադովը դրան մասնակցել են նաև 2023 թվականին, այն ժամանակ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին նրանց հետ եռակողմ հանդիպում է ունեցել: