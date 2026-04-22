Պապիկյանը և Չիկովանին քննարկել են տարածաշրջանային անվտանգության հարցեր

Պաշտպանության բնագավառում երկկողմ համագործակցության ընթացքին և զարգացման հեռանկարներին վերաբերող հարցեր են քննարկել Հայաստանի և Վրաստանի պաշտպանության նախարարները այսօր Թբիլիսիում կայացած հանդիպման ժամանակ:

Սուրեն Պապիկյանը և Իրակլի Չիկովանին անդրադարձել են նաև տարածաշրջանային անվտանգությանն առնչվող մի շարք հարցերի, փոխանցում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության լրատվականը:

Պապիկյանը պաշտոնական այցով Թբիլիս է ժամանել երեկ, այսօր Վրաստանի պաշտպանության նախարարությունում տեղի է ունեցել Հայաստանի պաշտպանության նախարարի դիմավորման հանդիսավոր արարողությունը՝ զինվորական նվագախմբի և պատվո պահակախմբի մասնակցությամբ: Հնչել են երկու երկրների պետական օրհներգերը:

Արարողությունից հետո մեկնարկել է նախարարների առանձնազրույցը, որը շարունակվել է պատվիրակությունների ընդլայնված կազմով։

Հայաստանի պաշտպանության նախարարը Թբիլիսիում այցելել է Հերոսների հրապարակ, ծաղկեպսակ խոնարհել հուշակոթողին և հարգանքի տուրք մատուցել հայրենիքի պաշտպանության համար զոհվածների հիշատակին։


