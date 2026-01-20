Հայաստանի դահուկային սպորտի ֆեդերացիայի նախագահը հրաժարական է տալիս մարզիկի շուրջ սկանդալի ֆոնին

Լեռնադահուկորդի շուրջ սկանդալի ֆոնին Հայաստանի դահուկային սպորտի ֆեդերացիայի նախագահ Գագիկ Սարգսյանը վայր է դնում լիազորությունները:
Դահուկային սպրոտը ինքն իրեն չի կարող զարգանալ, եթե չկա պետական աջակցություն, իր տեսաուղերձում հայտարարել է Սարգսյանը՝ հավելելով, որ գուցե իր անձն է պառճառներից մեկը, որ պետական այրերը չեն ցանկանում զարգացնել այս սպորտը։
Ֆեդերացիայի նախագահն ավելի վաղ իր աջակցությունն էր հայտնել Իտալիայում կայացած մրցաշարում մարզահագուստի վրայի «Ադրբեջան» բառը կպչուն ժապավենով փակած Միքայել Միքայելյանին։ Դրան հաջորդել էր ԿԳՄՍ նախարարության և ֆեդերացիայի նախագահի նամակագրությունը: Գերատեսչությունից պարզաբանում էին պահանջել՝ ինչո՞ւ է մարզիկը փակել մարզահագուստի վրա Ադրբեջանի գովազդը, ֆեդերացիայի նախագահի պատասխանն էլ կարճ էր՝ քայլն առավել քան պարզ է և պարզաբանման կարիք չունի։
Սպորտային այս սկանդալից մի շաբաթ անց Ժաննա Անդրեասյանը հստակ ասել էր՝ սպորտը պետք է մնա սպորտ:
«Սպորտը պետք է լինի սպորտի մասին, և կարևոր է, որ մենք մարզական հրապարակում մրցման ժամանակ հնարավորինս հետևենք արդար, ազնիվ սպորտի բոլոր կանոններին», - նշել էր նախարարը:
Վերջերս Սարգսյանը կոշտ քննադատել էր ԿԳՄՍՆ-ին՝ հայտարարելով, որ դահուկային սպորտն անուշադրության է մատնված։