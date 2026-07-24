Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Իրավունք

«Հայ գերիների շրջանում լուրջ վնասվածքների վերաբերյալ տվյալներ ենք ստացել». իրավապաշտպան

Ավելացրեք մեզ Google-ում

Ադրբեջանի բանտերում պահվող հայ գերիների շրջանում «լուրջ վնասվածքներ ստացած անձանց վերաբերյալ տվյալներ են ստացվել»: Այս մասին այսօր «Ազատությանը» հայտնեց Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում հայ գերիների շահերի ներկայացուցիչ Սիրանույշ Սահակյանը:

Իրավապաշտպանը նշեց, որ այդ մտահոգիչ տեղեկությունները թեև ինքնուրույն ստուգել չի հաջողվել, սակայն, ըստ նրա, դրանք արժանահավատ են և չի բացառվում, որ վնասվածքներն առաջացել են բռնության հետևանքով:

Սիրանույշ Սահակյան. - Ընտանիքները մեզ ևս հայտնում են վատթարացող առողջական վիճակի մասին տվյալներ, առանձին դեպքերում լուրջ ահազանգեր ունենք և եթե այդ տվյալները ստույգ են, դրանք կարող են նաև կյանքի հետ անհամատեղելի լինել:

«Ազատություն». - Այսինքն ծանր դեպքեր ունե՞նք այս պահի դրությամբ:

Սահակյան. - Այո, նման ահազանգեր մենք ստացել ենք լուրջ վնասվածքների վերաբերյալ: Ինքնուրույն ստուգելու հնարավորություն չունենք, իհարկե չեմ կարծում, որ ընտանիքները ունեն շարժառիթ սխալ կամ սուտ տեղեկություն ներկայացնելու, այս պահին մենք վստահում ենք այդ տեղեկատվությանը:

«Ազատություն». - Ի՞նչ վնասվածքների մասին է խոսքը:

Սահակյան. - Այդ թվում կոտրվածքներ:

«Ազատություն». - Այսինքն բռնությա՞ն հետևանքով կոտրվածքներ:

Սահակյան. - Չենք բացառում: Պատճառները չենք կարող վեր հանել, բայց մի քանի ահազանգի պարագայում դա եղած առողջական վիճակի սրման ահազանգ է, բայց կան դեպքեր, որոնք բռնության կամ միջամտության տարրեր կարող են ենթադրել:

Այն, որ Ադրբեջանի բանտերում պահվող հայ գերիների առողջական վիճակը օր օրի վատթարանում է, «Ազատությանն» ահազանգում են հենց գերիների հարազատները: «Ազատությունը», սակայն, այս տեղեկությունները ինքնուրույն կամ այլ անկախ աղբյուրներից ստուգելու հնարավորություն չունի:



Հոդվածը կարող եք գտնել հետևյալ բաժիններում
XS
SM
MD
LG