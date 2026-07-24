«Հայ գերիների շրջանում լուրջ վնասվածքների վերաբերյալ տվյալներ ենք ստացել». իրավապաշտպան

Ադրբեջանի բանտերում պահվող հայ գերիների շրջանում «լուրջ վնասվածքներ ստացած անձանց վերաբերյալ տվյալներ են ստացվել»: Այս մասին այսօր «Ազատությանը» հայտնեց Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում հայ գերիների շահերի ներկայացուցիչ Սիրանույշ Սահակյանը:
Իրավապաշտպանը նշեց, որ այդ մտահոգիչ տեղեկությունները թեև ինքնուրույն ստուգել չի հաջողվել, սակայն, ըստ նրա, դրանք արժանահավատ են և չի բացառվում, որ վնասվածքներն առաջացել են բռնության հետևանքով:
Սիրանույշ Սահակյան. - Ընտանիքները մեզ ևս հայտնում են վատթարացող առողջական վիճակի մասին տվյալներ, առանձին դեպքերում լուրջ ահազանգեր ունենք և եթե այդ տվյալները ստույգ են, դրանք կարող են նաև կյանքի հետ անհամատեղելի լինել:
«Ազատություն». - Այսինքն ծանր դեպքեր ունե՞նք այս պահի դրությամբ:
Սահակյան. - Այո, նման ահազանգեր մենք ստացել ենք լուրջ վնասվածքների վերաբերյալ: Ինքնուրույն ստուգելու հնարավորություն չունենք, իհարկե չեմ կարծում, որ ընտանիքները ունեն շարժառիթ սխալ կամ սուտ տեղեկություն ներկայացնելու, այս պահին մենք վստահում ենք այդ տեղեկատվությանը:
«Ազատություն». - Ի՞նչ վնասվածքների մասին է խոսքը:
Սահակյան. - Այդ թվում կոտրվածքներ:
«Ազատություն». - Այսինքն բռնությա՞ն հետևանքով կոտրվածքներ:
Սահակյան. - Չենք բացառում: Պատճառները չենք կարող վեր հանել, բայց մի քանի ահազանգի պարագայում դա եղած առողջական վիճակի սրման ահազանգ է, բայց կան դեպքեր, որոնք բռնության կամ միջամտության տարրեր կարող են ենթադրել:
Այն, որ Ադրբեջանի բանտերում պահվող հայ գերիների առողջական վիճակը օր օրի վատթարանում է, «Ազատությանն» ահազանգում են հենց գերիների հարազատները: «Ազատությունը», սակայն, այս տեղեկությունները ինքնուրույն կամ այլ անկախ աղբյուրներից ստուգելու հնարավորություն չունի: