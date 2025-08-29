Հացադուլի մեջ գտնվող արցախցի երիտասարդը կմնա կալանքի տակ

Արդեն երկու շաբաթ հացադուլի մեջ գտնվող արցախցի Տիգրան Ուլուբաբյանը կշարունակի մնալ կալանքի տակ:
Վանաձորի ընդհանուր իրավասության դատարանը որոշեց բավարարել քննիչի միջնորդությունն ու մեկ ամսով երկարացնել ավազակային հարձակմանն օժանդակելու մեջ մեղադրվող 29-ամյա երիտասարդի կալանքի ժամկետը:
Իր արցախցի բարեկամուհու տան վրա զենքի սպառնալիքով տեղի ունեցած ավազակային հարձակումից հետո Տիգրան Ուլուբաբյանին տարել էին ոստիկանություն, ըստ իրեն, խոշտանգման միջոցով ստիպել խոստովանական ցուցմունք տալ, թե օժանդակել է այս հանցագործությանը:
Չնայած թե՛ կալանավորված Ուլուբաբյանը, թե՛ այս ավազակային հարձակումից տուժած նրա բարեկամները չեն հավատում իրավապահների առաջ քաշած վարկածին, բայց նա արդեն երկու ամիս բանտում է:
Ուլուբաբյանը երկու շաբաթ է հացադուլի մեջ է՝ որպես բողոք
Ուլուբաբյանն իրավապահների ներկայացրած ապացույցներն անհիմն է համարում ու արդեն երկու շաբաթ՝ իբրև բողոք, հացադուլի մեջ է: Նրա փաստաբան Էրիկ Բեգլարյանը տարօրինակ է համարում՝ այս գործով չորս մեղադրյալներից մեկի կնոջ ցուցմունքով, որ իբրև իր ամուսնու զրույցներում Տիգրան անունն է լսել, կասկածը հիմնավոր են համարել ու ենթադրվում է, թե մեկ ամիս անց գործը կուղարկեն դատարան. «Ասում է՝ ինչի՞ է խաբել Գոռը մեզ, ասել, թե տանը մարդ չկա, իբր էն մեկն էլ ասել է՝ դե Գոռն ինչ մեղավոր է, Տիգրանն է հայտնել դա: Բայց Տիգրանին այդպիսի ինֆորմացիա չի եղել, Տիգրանը գիտեր, որ տանը մարդ կա, ոնց կարող է Տիգրանը տենց բան ասել: Էդ աղջիկն է տենց...հորինում են էլի», - ասում է փաստաբանը:
Ըստ նախաքննության, Տիգրան Ուլուբաբյանն է զանգել ու հանցագործներին տեղեկացրել, թե բարեկամուհու տանը մարդ չկա, կարող են ազատ մուտք գործել ու գողություն անել: Մինչդեռ, փաստաբանը շեշտում է, քննությամբ հաստատվել է, որ Տիգրանը տեղի ունեցած դեպքից ընդամենը մեկ ժամ առաջ հյուր է եղել այդ տանը, իսկ երբ դուրս է եկել, նա տանը թողել է իր բարեկամուհուն, նրա տարեց մորն ու մանկահասակ երեխային: Նա հստակ տեղեկություն է ունեցել, որ տանը մարդ է եղել ու չէր կարող հանցագործներին հակառակը ծանուցել, մանավանդ, որ այդ ընտանիքի հետ հարազատական հարաբերությունների մեջ է եղել ու չէր վտանգի տան անդամներին, հատկապես մանկահասակ երեխայի կյանքը, նշում է փաստաբան Էրիկ Բեգլարյանը. «Տիգրանն իմանում էր, որ տանը մարդ կա, միայն այդ հերիք է, որ ոչ մեկը հաշվի չառնեն, որ դա ճիշտ է, արժանահավատ ցուցմունք չի դա»:
Ոստիկանությունում Տիգրանի դեմ ցուցմունք տված կինը ամուսնու հետ վիճել ու փայտե ձողով նրա ծնոտը ջարդել էր, պատմում է փաստաբանը: Դրանից հետո ամուսինը հիվանդանոցում, կինն էլ՝ ոստիկանությունում էր հայտնվել: Հենց այդ ժամանակ է, որ ծեծկռտուքի մասնակից կինը ոստիկանությունում ավազակային հարձակումը բացահայտող ցուցմունք է տվել: Նրա հիվանդանոց ընկած ամուսինն էլ ոչ թե տուժող, այլ ավազակային հարձակման մեղավորներից մեկն է դարձել, մինչդեռ անհետացել է ու այժմ հետախուզման մեջ է. «Այսինքն՝ կին-ամուսին կռվել են, բոլորն ընկել են կրակի մեջ»:
Ոստիկանությունում արցախցի Տիգրան Ուլուբաբյանին խոշտանգելու դեպքով հարուցված քրվարույթը կփակվի
Մինչ արցախցի երիտասարդի նկատմամբ քրեական հետապնդումը շարունակվում է ավազակային հարձակմանն օժանդակելու գործով, քննիչները որոշել են ընթացք չտալ ոստիկանությունում ծեծի ենթարկվելու մասին նրա ահազանգին: Օրեր առաջ հայտնի դարձավ, որ Ուլուբաբյանին Ոստիկանության Լոռու մարզային բաժանմունքում խոշտանգման միջոցով ցուցմունք կորզելու մասին նրա բողոքի հիման վրա հարուցված քրեական վարույթը կփակվի՝ արարքը չկատարելու հիմքով: Քննչական կոմիտեից «Ազատությանը» տեղեկացրել են, որ քննիչն այս վարույթով քրեական հետապնդում չհարուցելու միջնորդություն է ներկայացրել, որը դատախազը բավարարել է:
Քննչական կոմիտեն ոստիկանների կողմից խոշտանգման դեպքը հաստատված չի համարել: Հինգ ամիս տևած քննության ընթացքում ոստիկանները հերքել են խոշտանգման մասին Տիգրան Ուլուբաբյանիպնդումները, այլ ապացույցներ էլ ի հայտ չեն եկել:
Այս պահի դրությամբ Ուլուբաբյանը դեռ քննիչի որոշումը չի բողոքարկել: Եթե չբողոքարկի, գործն այդպես էլ կփակվի:
Պաշտոնական տվյալներով ամեն տարի իրավապահները հարյուրավոր ահազանգեր են ստանում խոշտանգման մասին, բայց դրանց չնչին մասը՝ ընդամենը մի քանիսն է դատարան հասնում: Օրինակ՝ անցած տարի ստացած 330 ահազանգից որպես խոշտանգում առանձնացվել է 8-ը։