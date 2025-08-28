Հացադուլի մեջ գտնվող արցախցի Տիգրան Ուլուբաբյանը կմնա կալանքի տակ

Արցախցի Տիգրան Ուլուբաբյանը, որ արդեն երկու շաբաթ հացադուլի մեջ է, ևս մեկ ամիս կալանքի տակ կմնա:
Այսօր երեկոյան Վանաձորի ընդհանուր իրավասության դատարանը որոշեց բավարարել քննիչի միջնորդությունն ու երկարացնել ավազակային հարձակմանն օժանդակելու մեջ մեղադրվող 29-ամյա երիտասարդի կալանքի ժամկետը:
Իր արցախցի բարեկամուհու տան վրա զենքի սպառնալիքով տեղի ունեցած ավազակային հարձակումից հետո նրան տարել էին ոստիկանություն, ըստ իրեն, խոշտանգման միջոցով ստիպել խոստովանական ցուցմունք տալ, թե օժանդակել է այս հանցագործությանը:
Չնայած թե՛ Տիգրան Ուլուբաբյանը, թե՛ այս ավազակային հարձակումից տուժած նրա բարեկամները հերքում են իր մեղքը, բայց նա արդեն երկու ամիս բանտում է: Ուլուբաբյանն իրավապահների ներկայացրած ապացույցները անհիմն է համարում ու արդեն երկու շաբաթ՝ իբրև բողոք, հացադուլի մեջ է:
Օրեր առաջ հայտնի դարձավ, որ Ուլուբաբյանին Ոստիկանության Լոռու մարզային բաժանմունքում խոշտանգելու դեպքով հարուցված քրեական վարույթը կփակվի: Քննչական կոմիտեից «Ազատությանը» տեղեկացրել էին, որ քննիչն այս վարույթով քրեական հետապնդում չհարուցելու միջնորդություն է ներկայացրել, որը դատախազը բավարարել է: Քննչական կոմիտեն ոստիկանների կողմից խոշտանգման դեպքը հաստատված չի համարել: Հինգ ամիս տևած քննության ընթացքում ոստիկանները հերքել են Տիգրան Ուլուբաբյանի պնդումները, այլ ապացույցներ էլ ի հայտ չեն եկել: