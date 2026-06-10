ՀԱՊԿ երկրները համաձայնել են քննարկել Հայաստանի նկատմամբ քայլերը. Լավրով

ՀԱՊԿ երկրները համաձայնել են քննարկել Հայաստանի նկատմամբ քայլեր ձեռնարկելու հարցը՝ կազմակերպության կանոնադրությանը համապատասխան, այսօր հայտարարել է ՌԴ արտգործնախարարը։ Սերգեյ Լավրովը պնդել է, թե գնում են այդ քայլին, քանի որ Երևանը երկու տարուց ավելի է՝ անդամավճար չի մուծել։
«Հայաստանում ընտրությունների օրը իմ գործընկեր Արարատ Միրզոյանը, ՀԱՊԿ-ի վերաբերյալ հարցին ի պատասխան, ասել է, թե Հայաստանը անդամավճար չի մուծում, քանի որ չի մասնակցում կազմակերպության աշխատանքին։ Մենք այսօր քննարկել ենք, թե ինչ է անհրաժեշտ անել այս իրավիճակում։
Հայաստանը պարտք է ՀԱՊԿ-ին ավելի քան երկու տարի։ Սա կազմակերպության կանոնադրությամբ նախատեսված իրավիճակ է, և մենք այսօր համաձայնել ենք քննարկել ՀԱՊԿ կանոնադրության համապատասխան հոդվածի կիրառման հարցը», - ասել է Լավրովը՝ ՀԱՊԿ արտգործնախարարների խորհրդի նիստից հետո։
ՀԱՊԿ կանոնադրության 20-րդ հոդվածի համաձայն՝ եթե անդամ պետությունը չի կատարում իր պարտավորությունները, կազմակերպության խորհուրդը կարող է կասեցնել այդ երկրի մասնակցությունը կազմակերպության մարմինների գործունեությանը, իսկ եթե միտումը շարունակվի՝ որոշում կայացնել այդ երկիրը կազմակերպությունից հեռացնելու մասին։
Կանոնադրության համաձայն՝ եթե հարցը հասնի այդ փուլին, Հայաստանը քվեարկությանը չի կարող մասնակցել։
Հայաստանը 2024-ին հայտարարել է, որ սառեցնում է իր մասնակցությունը ՀԱՊԿ-ի միջոցառումներին, հրաժարվել է իր բաժին ֆինանսավորումը հատկացնել այդ կառույցին, տևական ժամանակ չի մասնակցում համատեղ զորավարժություններին, հանդիպումներին, բայց պաշտոնապես չի դիմել ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու գործընթաց սկսելու համար։
Երևանը խստորեն քննադատում է ՀԱՊԿ-ին հատկապես 2022 թվականին Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ադրբեջանական ուժերի ներխուժումից հետո, երբ այդ կառույցը ոչ միայն չպաշտպանեց իր անդամին, այլև նույնիսկ պատշաճ չարձագանքեց Ադրբեջանի ագրեսիային։
Ապրիլի 1-ին Մոսկվայում կայացած հանդիպմանը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը քննարկել էին նաև Երևանի և ՀԱՊԿ-ի միջև հարաբերությունները։
Պուտինը հայտարարել էր, որ կազմակերպության նկատմամբ Հայաստանի պահանջների հարցը «պետք է լուծվի»։
Ինչին ի պատասխան Փաշինյանը հայտարարել էր, որ Հայաստանը փաստացի դադարեցրել է իր մասնակցությունը ՀԱՊԿ միջոցառումներին, «քանի որ իշխանությունները չեն կարող հանրությանը բացատրել, թե ինչու կազմակերպությունը չի արձագանքել 2022 թվականի իրադարձություններին՝ համաձայն իր պարտավորությունների»։