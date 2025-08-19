Մատչելիության հղումներ

«Համաս»-ն ընդունել է հրադադարի առաջարկը

Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված «Համաս»-ը երկուշաբթի օրը հայտարարել է, որ ընդունել է հրադադարի և պատանդների ազատ արձակման համաձայնագրի առաջարկը: Այս մասին տեղեկացնում է Time of Israel-ը:

«Համաս»-ը և պաղեստինյան խմբավորումները հայտնել են իրենց հավանությունը եգիպտացի և կատարցի միջնորդների կողմից երեկ ներկայացված առաջարկին», - ասվում է հայտարարության մեջ։

«Համաս»-ի բանագնացները նախօրեին Գազայում հրադադարի նոր առաջարկ էին ստացել Կահիրեում՝ 60-օրյա հրադադար՝ պատանդների ազատ արձակման դիմաց։

«Առաջարկը շրջանակային համաձայնագիր է մշտական հրադադարի շուրջ բանակցություններ սկսելու համար»,- AFP-ին ասել էր պաղեստինցի պաշտոնյան՝ անանուն մնալու պայմանով։

