Հաջիևը ժամանել է Հայաստան

Ադրբեջանի նախագահի արտաքին հարաբերությունների գծով խորհրդական Հիքմեթ Հաջիևը և Հայաստանի ԱԽ քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հանդիպել են Դիլիջանում։
Կողմերը նույնաբովանդակ տեքստ են տարածել, ըստ որի «բանակցությունների ընթացքում քննարկել են ադրբեջանա-հայաստանյան խաղաղության օրակարգին վերաբերող հարցեր և ընդգծել են երկկողմ ուղիղ երկխոսության շարունակման կարևորությունը»։
Նշվում է, որ հատուկ ուշադրություն է դարձվել «երկու երկրների քաղաքացիական հասարակությունների միջև վստահության ամրապնդմանն ուղղված միջոցառումներին»։
Կողմերը համաձայնել են շարունակել աշխատանքային շփումները և պայմանավորվել, որ հաջորդ հանդիպումը կկայանա Ադրբեջանում։ Այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։
Սա Հաջիևի առաջին այցն էր Հայաստան, մինչ այդ՝ սահմանագծման հանձնաժողովի աշխատանքների շրջանակում նաև փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆաևն էր այցելել Հայաստան։