Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Հաջիևը ժամանել է Հայաստան

Ադրբեջանի նախագահի արտաքին հարաբերությունների գծով խորհրդական Հիքմեթ Հաջիևը և Հայաստանի ԱԽ քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հանդիպել են Դիլիջանում։

Կողմերը նույնաբովանդակ տեքստ են տարածել, ըստ որի «բանակցությունների ընթացքում քննարկել են ադրբեջանա-հայաստանյան խաղաղության օրակարգին վերաբերող հարցեր և ընդգծել են երկկողմ ուղիղ երկխոսության շարունակման կարևորությունը»։

Նշվում է, որ հատուկ ուշադրություն է դարձվել «երկու երկրների քաղաքացիական հասարակությունների միջև վստահության ամրապնդմանն ուղղված միջոցառումներին»։

Կողմերը համաձայնել են շարունակել աշխատանքային շփումները և պայմանավորվել, որ հաջորդ հանդիպումը կկայանա Ադրբեջանում։ Այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։

Սա Հաջիևի առաջին այցն էր Հայաստան, մինչ այդ՝ սահմանագծման հանձնաժողովի աշխատանքների շրջանակում նաև փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆաևն էր այցելել Հայաստան։

Հոդվածը կարող եք գտնել հետևյալ բաժիններում
XS
SM
MD
LG