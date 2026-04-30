Շատ կարևոր իրադարձություն է տեղի ունեցել. Փաշինյանը՝ Մուստաֆաևի այցի մասին

«Շատ կարևոր իրադարձություն է տեղի ունեցել»,- խոսելով Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆաևի՝ Հայաստան կատարած պաշտոնական այցի մասին, ասաց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը:
«Համարում եմ երկու երկրների փոխվարչապետերի այցերը պատմական՝ խաղաղության գործընթացի տրամաբանության մեջ, և ես շատ ուրախ եմ, որ եկել ենք այս հանգրվանին»,- կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում նշեց Փաշինյանը:
«Կարծում ենք՝ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունները պետք է շարունակաբար լավարկվեն, խաղաղությունը գնալով ուժեղանա և պետք է հաստատվեն բնականոն հարաբերություններ, երկարաժամկետում՝ ռազմավարական առումով բարիդրացիական հարաբերություններ»,- շեշտեց վարչապետը:
Նախօրեին Հայաստան էր ժամանել Ադրբեջանի պատվիրակությունը՝ փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆաևի գլխավորությամբ: Մուստաֆաևը նաև սահմանազատման ադրբեջանական հանձնաժողովի նախագահն է։
Հայաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրության համաձայն՝ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի և Շահին Մուստաֆաևի նախագահությամբ երեկ տեղի է ունեցել երկու երկրների միջև պետական սահմանի սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի և պետական սահմանի սահմանազատման պետական հանձնաժողովի 13-րդ հանդիպումը:
«Գոհունակությամբ նշվել է, որ հանձնաժողովների 13-րդ հանդիպումը կրկին կայանում է կողմերից մեկի տարածքում՝ Հայաստանի Հանրապետությունում՝ Աղվերանում:
Հանդիպման ընթացքում կողմերը մանրամասն մտքեր են փոխանակել սահմանազատման միջոցառումների հետ կապված կազմակերպչական և տեխնիկական հարցերի շուրջ: