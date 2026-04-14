Գյումրիում տեղի ունեցած խոշոր ավտովթարից տուժած 28-ամյա կնոջ առողջական վիճակը շարունակում է մնալ ծայրահեղ ծանր։ Բժիշկների փոխանցմամբ՝ նրա գիտակցությունը մթագնած է, միացված է արհեստական շնչառական ապարատին։
Առողջապահության նախարարությունից «Ազատությանը» փոխանցեցին՝ կնոջ երեք երեխաներից երկուսի առողջական վիճակում արձանագրվել է աննշան դրական տեղաշարժ, սակայն բժիշկները նրանց վիճակը դեռևս գնահատում են ծանր։ Իսկ մեկ տարեկան փոքրիկի վիճակը շարունակում է մնալ ծայրահեղ ծանր։
Ապրիլի 10-ին Աղին բնակավայրի մոտակայքում տեղի ունեցած վթարից մահացել են երեխաների հայրը, տատն ու մորեղբայրը:
Գյումրիում ավտովթարից տուժած երկու երեխաների վիճակը ծանր է, 1 տարեկան փոքրիկինը՝ ծայրահեղ ծանր
Գյումրիում տեղի ունեցած խոշոր ավտովթարից տուժած 28-ամյա կնոջ առողջական վիճակը շարունակում է մնալ ծայրահեղ ծանր։ Բժիշկների փոխանցմամբ՝ նրա գիտակցությունը մթագնած է, միացված է արհեստական շնչառական ապարատին։