Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Գյումրիում ավտովթարից տուժած երկու երեխաների վիճակը ծանր է, 1 տարեկան փոքրիկինը՝ ծայրահեղ ծանր

Գյումրիում տեղի ունեցած խոշոր ավտովթարից տուժած 28-ամյա կնոջ առողջական վիճակը շարունակում է մնալ ծայրահեղ ծանր։ Բժիշկների փոխանցմամբ՝ նրա գիտակցությունը մթագնած է, միացված է արհեստական շնչառական ապարատին։

Առողջապահության նախարարությունից «Ազատությանը» փոխանցեցին՝ կնոջ երեք երեխաներից երկուսի առողջական վիճակում արձանագրվել է աննշան դրական տեղաշարժ, սակայն բժիշկները նրանց վիճակը դեռևս գնահատում են ծանր։ Իսկ մեկ տարեկան փոքրիկի վիճակը շարունակում է մնալ ծայրահեղ ծանր։

Ապրիլի 10-ին Աղին բնակավայրի մոտակայքում տեղի ունեցած վթարից մահացել են երեխաների հայրը, տատն ու մորեղբայրը:

XS
SM
MD
LG