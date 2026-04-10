Բախվել են «Bmw»-ն և «Opel»-ը. կա վեց զոհ

Լրացված

Շիրակի մարզի Աղին բնակավայրի մոտակայքում բախվել են «Bmw» և «Opel» մակնիշների ավտոմեքենաները, կա վեց զոհ, հայտնում է ՆԳՆ փրկարար ծառայությունը։

Դեպքի մասին ՆԳՆ 12 օպերատիվ կառավարման կենտրոն ահազանգ ստացվել է այսօր՝ ժամը 11։51-ին:

Առողջապահության նախարարության փոխանցմամբ՝ վթարի հետևանքով տուժել է 11 քաղաքացի. «Հանրապետական շտապօգնության ծառայության միջոցով 5 երեխա հոսպիտալացվել է, որոնցից երկուսի կյանքը, ցավոք, փրկել չի հաջողվել: Կազմակերպվում է տուժած 3 երեխայի տեղափոխումը երևանյան բուժհաստատություն»:

Մյուս տուժածների վիճակը, ըստ հաղորդագրության, գնահատվում է ծանր և ծայրահեղ ծանր: Նրանք գտնվում են վերակենդանացման բաժանմունքում:

Բոլոր տոժածները Գյումրի ԲԿ֊ից տեղափոխվել են Երևան, մեկը՝ սանավիացիայով:

