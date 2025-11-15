Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Քաղաքական

Գյումրիի ավագանու ընդդիմադիր թևում վերադասավորումներ են

Գյումրիի ավագանու նիստ, արխիվ
Գյումրիի ավագանու նիստ, արխիվ

Այս շաբաթ «Քաղաքացիական պայմանագրի» ջանքերով տապալված նիստից հետո Գյումրիի ավագանու մանդատից հրաժարվել է «Մեր քաղաքը» դաշինքի անդամ Նարեկ Միրզոյանը: Խմբակցության ղեկավար Լիզա Գասպարյանը այսօր ևս պնդեց, որ սրա տակ քաղաքական ենթատեքստ պետք չէ փնտրել:

«Միանգամից ասեմ, որ որևէ քաղաքական զարգացումներ, սցենարներ չկան, Նարեկի՝ մանդատը վայր դնելու հարցը բացառապես անձնական խնդիր է», - «Ազատության» հետ զրույցում ասաց Գասպարյանը:

Միրզոյանի դիմումն արդեն ընտրատարածքային հանձնաժողովում է: Նրա հետ զրուցել չհաջողվեց, հեռախոսազանգերին չի պատասխանում:

Գյումրիում, սակայն, լուրեր են շրջանառվում, որ Միրզոյանի նկատմամբ քաղաքական ճնշումներ են եղել, բայց ոչ թե իր թիմից, այլ՝ իշխանական թևից: Լիզա Գասպարյանը բացառեց սա՝ վերահաստատելով, որ որոշումը բացառապես Նարեկ Միրզոյանինն է. - «Չկա, այո, այո, չկա: Սա անձնական որոշում է, մենք իհարկե տխրեցինք, որովհետև ինքը մեր իրավական բլոկն էր ապահովում:

Գյումրիի ավագանու ընդդիմադիր թևում վերադասավորումներ են, որոնք սկսվեցին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի բանտարկությունից հետո: Զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու մեղադրանքով կալանավորված «Կոմկուս» խմբակցության երեք անդամ մանդատից հրաժարվեց, երկուսի դեպքում մանդատն արդեն փոխանցվել է հաջորդ համարին: Ընդդիմադիր թևն այս պահին 16 մանդատ ունի: Եթե ՔՊ-ն շարունակի բոյկոտել նիստերը, ապա նրանցից մեկի բացակայությունն էլ հանգեցնում է քվորումի բացակայության ու նիստի տապալման: Այդպես եղավ, օրինակ, այս շաբաթ՝ Նարեկ Միրզոյանի բացակայության օրը:

Նարեկ Միրզոյանի մանդատը ցուցակի հաջորդ համարին է փոխանցվելու՝ Հասմիկ Խաչատրյանին: Բայց պարզվում է՝ նա էլ ընտրատարածքային հանձնաժողով ինքնաբացարկի դիմում է ներկայացրել:

«Ինքը, նոտարական վավերացմամբ, էնտեղ պատճառաբանությունը էսպես է, որ երկրից պետք է բացակայի, ինքը ցուցակից դուրս է գալիս», - ասաց թիվ 31 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Ղազարյանը:

Եթե հանձնաժողովը նոյեմբերի 17-ի նիստում չքննի Հասմիկ Խաչատրյանի ինքնաբացարկի դիմումը, ապա Նարեկ Միրզոյանի մանդատը նրան է փոխանցվելու:

«Մեր քաղաքը» խմբակցության ղեկավար Լիզա Գասպարյանն, այնինչ, պնդում է՝ Հասմիկ Խաչատրյանն ավելի շուտ է դիմում ներկայացրել, ու կարծում է՝ հանձնաժողովը պետք է նախ նրա դիմումը քննարկի, հետո նոր՝ մանդատի տրամադրման հարցը:

«Նախ առաջինը, որ Հասմիկ Խաչատրյանը շատ ավելի շուտ է դիմումը տվել, քան՝ Նարեկ Միրզոյանը, սկսենք այդտեղից; Մենք կլինենք էդ օրը անպայման նիստում, էս պահին մեր իրավաբանական թևը ևս դրա վրա աշխատում է, որ ամեն բան լինի օրենքով, որևէ մանիպուլյացիա, որևէ ինչ-որ բան, էդպես, ստորակետ օրենքի մեջ տեղափոխելով և ասել, որ ինչ-որ բան, դա չի լինի», - նշեց Գյումրիի ավագանու «Մեր քաղաքը» խմբակցության ղեկավարը:

Այնուհանդերձ, եթե հանձնաժողովը մանդատը տրամադրի Հասմիկ Խաչատրյանին, վերջինս մանդատից կհրաժարվի:

«Խնդիր չի, Հասմիկ Խաչատրյանը կվերցնի, դիմում կգրի ու կհրաժարվի իր մանդատից: Հետո իրենք ըստ իրենց ցանկության երբ ուզեն՝ նիստ կգումարեն, Հասմիկ Խաչատրյանին կհանեն ցանկից, որևէ խնդիր չկա», - ասաց Լիզա Գասպարյանը:

Արդյո՞ք «Մեր քաղաքը» խմբակցությունում քաղաքական խմորումներ են: Գասպարյանը սա ևս բացառեց ու վստահեցրեց, որ իրենք իրենց վեց մանդատը կապահովեն. - «Եվ որպեսզի էլի նույն պրոբլեմը չունենանք, որ Հասմիկը երկրում չի լինի, բայց նիստ գումարվի, և այլն, էլի այդ նույն պրոբլեմը ունենանք, Հասմիկը ցուցակից դուրս է գալիս, որ լինի էն մարդը, ով որ կլինի միշտ քաղաքում, կփորձի միշտ լինել, էլի, էսպես ասած, զուտ էդ պատճառն է»:

Մանդատից հրաժարվելու հաջորդ դիմումը «Կոմկուս» խմբակցության կալանավորված անդամ Տիգրան Ավագյանինն է, ով կալանավորված է զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու մեղադրանքով: Ընտրատարածքային հանձնաժողովը յոթնօրյա ժամկետում նրա մանդատը հաջորդ համարին կփոխանցի:

«Հերթական հաջորդ համարը Մկրտչյան Արսենն է», - ասաց հանձնաժողովի նախագահը:

Կոմկուսից նաև ինքնաբացարկի դիմում կա կալանավայրից՝ ցուցակի 13-րդ համար Արա Ավետիսյանից:

«Քրեակատարողականի պետը օժտված է նաև նոտարի լիազորություններով, ինքը երվբ որ կնիքած, ստորագրած դիմումը ուղարկում է մեզ, դա համարվում է նոտարական վավերացում», - նշեց Տիգրան Ղազարյանը:

Իսկ ՔՊ-ի ցուցակի 83-րդ համարի՝ Հմայակ Խաչատրյանի ինքնաբացարկի դիմումը մերժվել է: Թե ինչու է ինքնաբացարկ հայտնել, պատճառը ՔՊ խմբակացությունից պարզել չհաջողվեց, «Ազատության» զանգերն անպատասխան մնացին: Իսկ դիմումը մերժել են քանի որ, ասաց ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահը, «ինքը չներկայացավ, դրա համար իր դիմումը մերժվեց՝ որոշում կայացվեց մերժել դիմումը»:

Հիմա Գյումրիի ավագանիում ընդդիմադիրների ձայները 16-ն են, մանդատները հաջորդող համարներին փոխանցելուց հետո կդառնան 18-ը: Առայժմ պարզ չէ՝ ՔՊ-ն շարունակելո՞ւ է բոյկոտը, թե՞ ոչ: Վերջին նիստից հետո նրանք իրենց բոյկոտի պատճառն այդպես էլ չբացահայտեցին: Եթե ավագանու նիստերը երեք ամիս տապալվեն, ավագանին կլուծարվի, ու նոր ընտրություններ կնշանակվեն:

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Գյումրիի ավագանու հերթական նիստը այսօր չկայացավ՝ քվորում չկար

Վարդան Ղուկասյանի գլխավորած «Կոմկուս» խմբակցությունը ավագանու երկու նոր անդամ ունի

Գյումրիի ավագանու երեք անդամ անազատության մեջ․ Կոմկուսը փորձում է պահպանել ընդդիմության մեծամասնությունը ավագանիում

Գյումրիի դեպքերի 15 մասնակցի, այդ թվում՝ Ղուկասյանի եղբոր թոռների նկատմամբ խափանման միջոց կիրառվել է կալանքը

Գյումրիի դեպքերով 41 անձ մեղադրյալ է, այդ թվում՝ երկու անչափահաս

Վարդան Ղուկասյանի նկատմամբ նոր մեղադրանք է առաջադրվել

Գյումրիի համայնքապետարանից ձերբակալված կանանցից մեկը ՔՊ-ական պատգամավորի զոքանչն է

Ուղիղ հեռարձակում

XS
SM
MD
LG