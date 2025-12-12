Մատչելիության հղումներ

Գյուլեր. Թուրքիան գոհունակությամբ է հետևում Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև դրական զարգացումներին

«Գոհունակությամբ ենք հետևում Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև դրական զարգացումներին», - այս մասին պետական TRT Haber-ի փոխանցմամբ հայտարարել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Յաշար Գյուլերը:

«Որպես Թուրքիա՝ մենք աջակցում ենք գործընթացը կայուն ձևով ավարտելու ջանքերին, որը կծառայի տարածաշրջանի բոլոր երկրների խաղաղությանը և բարգավաճմանը, և հայտարարում ենք, որ պատրաստ ենք ամեն կերպ նպաստել այս հարցում», - 2026 թվականի բյուջեի վերաբերյալ Ազգային մեծ ժողովում իր ելույթի ընթացքում նշել է թուրք նախարարը:

Ավելի վաղ գոհունակություն արտահայտելով օգոստոսին Վաշինգտոնում Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև ձեռք բերված համաձայնությունների ու խաղաղություն կամքի համար՝ Գյուլերը հույս էր հայտնել, թե խաղաղության համաձայնագիրը արագ կստորագրվի։



