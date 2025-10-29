Գրոսսի. Իրանի միջուկային պաշարների մոտակայքում ակտիվություն է նկատվել

ՄԱԿ-ի Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ղեկավար Ռաֆայել Գրոսսին Associated Press լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում ասել է, որ Իրանը ակտիվորեն չի հարստացնում ուրան, սակայն երկրի միջուկային պաշարների մոտակայքում ակտիվություն է նկատվել։
Թեհրանն ու Վաշինգտոնը միջուկային թեմայով բանակցությունների հինգ փուլ են անցկացրել մինչև հունիսին Իրանի ու Իսրայելի միջև 12-օրյա պատերազմը:
Արևմտյան երկրներն Իրանին մեղադրում են միջուկային զենք ստեղծելու ձգտման մեջ, սակայն Թեհրանը պնդում է, որ իր միջուկային ծրագիրը նախատեսված է բացառապես քաղաքացիական նպատակների համար: