Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Հասարակություն

Գրաֆիկը կվերանայվի, բայց 24-ժամյա ջրամատակարարումը հնարավոր չէ. Ջրային կոմիտեի նախագահ

Արխիվային լուսանկար
Արխիվային լուսանկար

Ամռանը ջրանջատումներից խուսափել չի լինի: Ջրային կոմիտեի նախագահ Արամազդ Ղալամքարյանն այսօր խորհրդարանում նշեց՝ «Վեոլիա»-ի օրերս հրապարակած ջրամատակարարման գրաֆիկը կվերանայվի, բայց 24-ժամյա ջրամատակարարում ապահովելը, միևնույն է, հնարավոր չէ:

«Այն հասցեներում, որտեղ նշված է եղել 17 ժամ, մենք կունենանք ժամերի ավելացում», - հայտարարեց Ղալամքարյանը:

Գիշերը ժամը 12-ից մինչև առավոտյան 7-ը ջրանջատման մասին «Վեոլիա»-ի հայտարարությանը հետևած հանրային դժգոհությունից հետո տարածքային կառավարման նախարարը երեկ երեկոյան Ֆեյսբուքում գրեց, թե Կառավարությունը միջամտել է, և ջրամատակարարման գրաֆիկը չի փոխվի:


Արդարադատության նախկին նախարար, իրավաբան Արփինե Հովհաննիսյանը, որ շուրջ մեկ տարի է զբաղվում է «Վեոլիա»-ից դժգոհ բնակիչների խնդիրներով, արձագանքում է. - «Ցանկացած բանական մարդ, բնականաբար, դիտարկում է նախընտրական տրամաբանության շրջանակներում, հասկանում, որ չեն ցանկացել պարզապես լարել իրավիճակը»:

Արամազդ Ղալամքարյանն էլ է պնդում՝ այս աղմուկը նաև քաղաքական ենթատեքստ ունի. - «Բոլորս հասկանում ենք՝ նախընտրական շրջանում ենք, նման թեմաները, այո, ոմանց կողմից օգտագործվում են, բայց մի բան հստակ է. «Վեոլիա»-ն ունեցել է պարտավորություն՝ համաձայն կարգի հրապարակելու ժամանակացույցը, որը հրապարակել է»:

«Վեոլիա Ջուր»-ի հրապարակած ցանկը, ըստ որի 17-ժամյա ջրային գրաֆիկը, իսկ 51 բնակավայրերում՝ 6-ժամյան, խնդրահարույց է որակել նաև Կառավարությունը: Սա նախարար Դավիթ Խուդաթյանի պնդումն է: Ըստ նրա՝ օպերատիվ խորհրդակցություն է հրավիրվել ու որոշվել է կասեցնել այդ որոշումը: Ջրային կոմիտեն, Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն ու «Վեոլիա Ջուր» ընկերությունը երկու շաբաթ անց բարելավված ջրամատակարարման ժամանակացույց կհրապարակեն:

Ստացվում է, որ Հայաստանի խմելու ջրի մատակարարման ու ջրահեռացման պարտավորությունը 15 տարով ստանձնած ֆրանսիական «Վեոլիա Ջուր»-ն ինքնուրո՞ւյն է այդ որոշումը կայացրել: Վարձակալության պայմանագրի կողմ հանդիսացող Ջրային կոմիտեի նախագահ Արամազդ Ղալամքարյանն ասաց. - «Մեզ հետ համաձայնեցրած չի եղել»:

Հարցին՝ «իսկ էդպես լինո՞ւմ է, որ կոմիտեի հետ չհամաձայնեցված գրաֆիկ է փոխվում», նա արձագանքեց. - «Դե փաստացի եղել է, տեսնում եք»:

Իսկ թե ինչպես են գնահատում դա, Ղալամքարյանն ասաց. - «Դե տեսաք՝ ինչ որոշում կայացվեց»:

«Վեոլիա Ջուր»-ը հայտարարել էր, որ անցնում են ամառային ռեժիմի՝ ջուրը խնայելու նպատակով, որ կլիմայի փոփոխությամբ պայմանավորված՝ բնական ջրաղբյուրներում 24 տոկոսով նվազել է ջուրը, որ համակարգի հնարավորությունները սահմանափակ են, ու որ զգալիորեն աճել է սպառողների թիվը։

Ջրային կոմիտեի նախագահն այսօր շարունակեց այս հիմնավորումները. եթե 2020-ին միայն Երևանում նոր բաժանորդների թիվը 600 էր, ապա հինգ տարի անց՝ 2025-ին, լայնածավալ կառուցապատումներից հետո 14.5 անգամ ավելացել է նոր բաժանորդների թիվն ու դարձել 8 հազար 700: Պաշտոնյան պնդեց՝ ամռան ամիսներին ջուրը չի բավարարում, ուստի գիշերը, միևնույն է, անջատումներ լինելու են, պարզապես ժամերը կկրճատվեն, օրինակ՝ 24:00-07:00-ի փոխարեն գուցե գիշերը 02:00-05:00-ը ջրերն անջատվեն:

«Դեպի Երևան մղվող ջրի մերձակայքում, այսինքն՝ էդ խողովակաշարերի մերձակա գյուղերի բնակիչները, Երևանի բնակիչները, Երևանի արվարձանների բնակիչները, սկսում են ոռոգում իրականացնել խմելու ջրով: Դրա համար, խմելու ջուրը չի բավարարում: Բնականաբար՝ շոգ եղանակ է, մարդիկ ավելի շատ են սկսում ջուր օգտագործել, այդ պատճառով ջուրը չի բավարարում», - ասաց Ղալամքարյանը:

«Ինչո՞ւ պետք է բնակչի խմելու ջրի գրաֆիկը կրճատվի, եթե Կառավարությունն իր ենթակա կառույցներով չի կարողանում ջրի ահռելի կորուստների հարցը լուծել», - կոմիտեի նախագահին հարցրեցին լրագրողները: Ասաց՝ 2018-ից մինչև հիմա «Վեոլիա»-ն 200 միլիոն եվրոյի վճարում է արել, ու պետությունն այդ գումարների մի մասը վերադարձրել է ընկերությանը և հավելյալ 15 միլիարդ դրամի էլ ներդրում արել: Ջրային կոմիտեի նախագահի պնդմամբ՝ 2024-25 թվականներին Կառավարությունը մի քայլով էլ է ընդառաջել ընկերությանը. - «Որոշում կայացվեց, որ այն գումարները, որոնք «Վեոլիա»-ն վճարում է Կառավարությանը, Կառավարությունը վերադարձնում է «Վեոլիա»-ին՝ պայմանով, որ դրանք պիտի ներդրվեն ենթակառուցվածքների արդիականացման մեջ: Եվ ի հավելումն այդ գումարների՝ Կառավարությունը իր կողմից նաև լրացուցիչ գումարներ, մոտավորապես նույն չափի գումարներ ուղղում է նորից ենթակառուցվածքներին: Այս պահին հենց Ջրային կոմիտեի իրականացմամբ մենք ունենք 13 ենթածրագիր Հայաստանում, որից երեքը՝ մարզերում, 10-ը՝ Երևանում: Արդյունքում՝ մենք երկու տարվա ընթացքում 22 միլիարդ դրամի կապիտալ աշխատանքներ ենք իրականացնելու և դրանց շնորհիվ, դրանց արդյունքում ունենալու ենք մոտավորապես 300 լիտր/վայրկյան խնայված: Որպեսզի պատկերացնեք՝ մոտավորապես 70 լիտր/վայրկյանը դա մեկ ժամ ջրամատակարարում է ամբողջ Երևանի համար»:

Առաջիկա հինգ տարիների համար էլ Հայաստանը Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկից 70 միլիոն եվրոյի վարկ է վերցրել, որ Հայաստանի ջրի և ոռոգման ծառայությունները բարելավվեն: Նախագիծն այսօր դրական եզրակացություն ստացավ ԱԺ տնտեսական հարցերի հանձնաժողովում ու առաջիկայում կքննարկվի խորհրդարանի լիագումար նիստում:

Իրավաբան Արփինե Հովհաննիսյանը կարծում է, որ պաշտոնյաների նշած ջրամատակարարման նոր գրաֆիկը «Վեոլիա»-ն չի ընդունելու: Որ 24 ժամվա ջրամատակարարում չի լինելու երկրում, պնդում է նաև նա, բայց՝ իր բացատրություններով. - «Որովհետև 10 տարի շարունակ պետությունը, անհրաժեշտ ծավալով ներդրումներ չանելով, խրախուսել է, որ այդ անհրաժեշտ ծավալով ներդրումները իրմասով չանի «Վեոլիա Ջուր»-ը, իրենք վարձավճարները անգամ, որ պետք է պետությանը տան՝ վարձով է տված էդ ջրերը, իրենք դա էլ չեն արել, պետությունը ներել է: Պետությունը ներել է նրանց անգամ տուգանքը, որը նշանակել է աուդիտորը, պատկերացնո՞ւմ եք: Հինգ տարի չկա տեխնիկական աուդիտոր, որը ճիշտը կասեր մեզ բոլորիս «Վեոլիա Ջրի» մասին: Եվ էս ամենից հետո փորձում են ասել, որ իրավիճակը կշտկվի: Չի շտկվելու, մենք շարունակելու ենք ձեռքը պահել զարկերակին և դիմելու ենք, բնականաբար, այն բոլոր մարմիններին, որոնք պատկան են ու այս հարցում ունեն իրավասություն»:

Ըստ Ջրային կոմիտեի նախագահի՝ Հայաստանում այժմ ջրային կորուստները հասնում են մոտ 45 տոկոսի, ոռոգման ջրի միայն փոքր մասն է ջրաչափվում, տվյալների հավաքագրման լուրջ բաց կա: Նա վստահեցնում է՝ նոր վարկային ծրագրով առաջիկա հինգ տարիներին փորձելու են լուծել նաև այդ խնդիրները։

«Այդ ներդրումային ծրագրերն ենք անելու, կապիտալ աշխատանքները՝ ենթակառուցվածքների արդիականացման, թարմացման, նոր ջրաղբյուրներ ենք բերելու և նաև կարգավորումներում անելուենք որոշակի փոփոխություններ, որոնք բերելու են ռեժիմի փոփոխության: Երկու շաբաթ մեզ ժամանակ տվեք, մենք կաշխատենք Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի և «Վեոլիա Ջուր» ընկերության գործընկերների հետ, և արդյունքների մասին դուք [կտեղեկացվեք]», -վստահեցրեց Արամազդ Ղալամքարյանը:

Միաժամանակ, քաղաքացիները սոցիալական ցանցերում դժգոհում են՝ ինչպե՞ս է կարգավորվելու այն բաժանորդների հարցը, որոնք արդեն մի քանի տարի ջուր են ստանում օրական ընդամենը 17 ժամ, իսկ որոշ բնակավայրերում՝ ավելի քիչ ժամանակով։ Նրանց հետաքրքրում է՝ արդյո՞ք նոր գրաֆիկը տարածվելու է նաև իրենց վրա։

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Վանաձորում «Վեոլիա ջուր» ընկերության տուգանքների հերթական ալիքը. բնակիչները բողոքում են

Երևանի Արաբկիր, Էրեբունի ու Կենտրոն վարչական շրջաններում երկու օր ջուր չկար

«Խմելու բան չի». Էրեբունի վարչական շրջանի բնակիչները հրաժարվել են ծորակի ջրից

«Ոնց կարաք ջրազրկեք, ձեր կողմից սա մարդատյացություն է». Վանաձորում ջրի համար հերթական կռիվն է

Արաբկիրի 7 շենքերի բնակիչները դժգոհում են անկանոն ու տևական ջրանջատումներից

Ի վերջո, ո՞ւմ է պատկանում Երևանի կոյուղու ցանցը. ըստ Ավինյանի՝ փակագծերը բացելու ժամանակն է

«Երևի արդեն մեկ ամիս է՝ մեկ գրամ ջուր չի գալիս մեր ծորակից». Եղվարդի բնակիչները դժգոհում են

Ինչո՞ւ է հեղեղվում Երևանը անձրևներից հետո, ու ի՞նչ դեր ունի այստեղ «Վեոլիա ջուր»-ը

«Վեոլիա»-ն հակադարձում է քաղաքապետարանին՝ սպասարկում է այն, ինչ գրված է պայմանագրում

«Վեոլիա»-ն պնդում է՝ «շահագործում է այն, ինչը հանձնված է ընկերությանը պայմանագրով»

Երևանում խմելու ջրի սուր խնդիր է հասունանում

Երևանի քաղաքապետարանը «Վեոլիա ջրի» հետ պայմանագիրը վերանայելու «առաջարկներ է ներկայացրել կառավարություն»


XS
SM
MD
LG