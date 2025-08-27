Մատչելիության հղումներ

Գերմանիան քայլեր է ձեռնարկում զորակոչի վերականգնման ուղղությամբ

Գերմանիան վերադառնում է բանակի համալրման զորակոչային սկզբունքին՝ առայժմ կամավոր սկզբունքով։

Գերմանիայի կառավարության այսօր կայացած նիստում նման որոշում է կայացվել։ Դրա համաձայն՝ առաջիկայում Գերմանիայի քաղաքացիները հնարավորություն կստանան կամավոր հիմունքներով վեց ամսով զորակոչվել բանակ։

«Եթե այս քայլը չհասնի իր նպատակին՝ կրկնապատկելով պահեստազորայինների թիվը, Գերմանիայի կառավարությունը կքննարկի պարտադիր ժամկետային զինծառայությունը վերականգնելու տարբերակը»,- հայտարարել է դաշնային հանրապետության պաշտպանության նախարար Բորիս Պիստորիուսը։

Ժամկետային զինծառայությունը Գերմանիայում վերջնականապես վերացվել էր 2011 թվականին։

