Ալիևները Ստեփանակերտում «Հաղթանակի զբոսայգի» են բացել

Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը՝ տիկնոջ հետ, Ստեփանակերտում ապագա «Հաղթանակի զբոսայգու» տարածքում, սեպտեմբեր, 2023թ.
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը՝ տիկնոջ հետ, Ստեփանակերտում ապագա «Հաղթանակի զբոսայգու» տարածքում, սեպտեմբեր, 2023թ.

Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը և առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևան այսօր Ստեփանակերտում «Հաղթանակի զբոսայգի» են բացել։

Ադրբեջանական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ՝ զբոսայգու մուտքից դեպի «Հաղթական կամար» 44 աստիճան է շարված, որոնք խորհրդանշում են 2020 թվականի պատերազմի օրերը, բացի այդ, տեղադրվել է հատուկ հուշատախտակ, որը պատմում է «պատերազմի ընթացքի մասին, այդ թվում՝ մատնանշում ազատագրված բնակավայրերի անուններ», ինչպես նաև Ղարաբաղի դեմ 2023-ին ձեռնարկված ռազմական գործողության մանրամասները։

Զբոսայգին բացվել է Իլհամ Ալիևի ծննդյան օրը։ Պետական «Ազերթաջ» գործակալությունը նշել է, թե դրա ստեղծումն «արտացոլում է ադրբեջանական ժողովրդի աննախադեպ հերոսությունը՝ հանուն պատմական արդարության վերականգնման»:


