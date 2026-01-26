Եվրամիությունը հաստատեց ռուսական գազի ներկրման լիակատար արգելքի առաջարկը

Եվրամիության խորհուրդն այսօր հաստատել է դաշինքի երկրների կողմից ռուսական գազի ներկրումից հրաժարվելու մասին որոշումը։ Այս մասին հաղորդում է Reuters-ը:
Գործակալությունը նշում է, որ այսօր հաստատված նախագծի համաձայն՝ ԵՄ անդամ պետությունների կողմից ռուսական գազի ներկրման վերջնաժամկետ է սահմանվել 2027 թվականի նոյեմբերի 1-ը։
Նախագծին դեմ են արտահայտվել ԵՄ անդամ երկրներից երկուսը՝ Հունգարիան և Սլովակիան։ Հունգարիայի կառավարությունն արդեն իսկ հայտարարել է, որ ԵՄ խորհրդի այսօրվա որոշումը բողոքարկելու է Եվրոպական դատարանում։
Այս պահին Ռուսաստանը մատակարարում է ԵՄ տարածքում սպառվող գազի 13 տոկոսը։ Մինչև Ուկրաինայում պատերազմի մեկնարկը ռուսական գազի մասնաբաժինը եվրոպական շուկայում հասնում էր 40 տոկոսի։
ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ