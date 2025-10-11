Մատչելիության հղումներ

ԵՄ յոթ երկրներ ավելացրել են Ռուսաստանից էներգակիրների գնումները. Reuters

2025 թվականին Ֆրանսիան, Բելգիան, Նիդեռլանդները, Խորվաթիան, Ռումինիան, Պորտուգալիան և Հունգարիան Ռուսաստանին միլիարդավոր եվրո են վճարել էներգակիրների դիմաց, գրում Է Reuters-ը։ Գործակալության փորձագետները նկատում են՝ ԵՄ յոթ երկրները ավելացրել են Ռուսաստանից Էներգակիրների գնումները:

2025-ի առաջին ութ ամիսներին ներմուծումը գնահատվել է ընդհանուր 11,4 մլրդ եվրո։

Այսպիսով, Ֆրանսիան վճարել է 2,2 միլիարդ, Նիդեռլանդները՝ գրեթե կես միլիարդ: Ֆրանսիայի էներգետիկայի նախարարությունը Reuters-ին հստակեցրել է, որ նման ցուցանիշը բացատրվում է այլ երկրներին գազի մատակարարմամբ. ըստ Kpler-ի վերլուծաբանների՝ ռուսական ներմուծման մի մասն ուղարկվում է Գերմանիա:

Նիդեռլանդների կառավարությունը հայտարարել է, որ չնայած աջակցում է ռուսական էներգակիրներից հրաժարվելու ԵՄ ծրագրերին, քանի դեռ այդ առաջարկները չեն ամրագրվել ԵՄ օրենսդրության մեջ, ի վիճակի չէ արգելափակել գոյություն ունեցող պայմանագրերը:

Եվրահանձնաժողովը հրաժարվել է մեկնաբանել 2025 թվականի ներմուծման տվյալները։

Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ գնումներն աճել են նաև Պորտուգալիայում, Ռումինիայում, Խորվաթիայում և Բելգիայում:

Հունգարիան և Սլովակիան շարունակում են մնալ խոշորագույն ներմուծողները, նրանք կշարունակեն ռուսական գազ ստանալ մինչև 2028 թվականը։

ԵՄ-ն արդեն հայտարարել է, որ նախատեսում է արագացնել ռուսական հեղուկ բնական գազի արգելքը մինչև 2027 թվականը:

