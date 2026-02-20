Երևանում կրակոցների մասնակիցներից 12-ի նկատմամբ հարուցվել է քրեական հետապնդում

Երևանի Աջափնյակ շրջանում տեղի ունեցած սպանության, սպանության փորձի դեպքի մասնակիցներից 12-ի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում, հայտնում է Քննչական կոմիտեն:
Նախաքննությամբ պարզվել է մեկ անձի սպանություն, 7 անձանց նկատմամբ սպանության փորձ կատարած անձի ինքնությունը, ում նկատմամբ ավելի վաղ հանրային քրեական հետապնդում էր հարուցվել:
Բացի այդ, զինված միջադեպի մասնակից 11 անձի նկատմամբ ևս հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում:
Հաղորդվում է, որ Երևանի 40-ից ավելի հասցեներում կատարվել են միաժամանակյա խուզարկություններ, որոնց արդյունքում հայտնաբերվել են քննության համար նշանակություն ունեցող իրեր, առարկաներ:
Աջափնյակ վարչական շրջանում փետրվարի 18-ին հնչած կրակոցներից մեկ մարդ զոհվել է, վեցը՝ վիրավորվել:
Քրեական վարույթ է նախաձեռնվել սպանության փորձի, սպանության, խուլիգանության և հրազենի, դրա հիմնական բաղկացուցիչ մասերի, ռազմամթերքի և այլ նյութերի, սարքերի, առարկաների ապօրինի շրջանառության հատկանիշներով: