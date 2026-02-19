Երևանում հնչած կրակոցների դեպքի առթիվ քրեական վարույթ է նախաձեռնվել

Երևանում՝ Աջափնյակում, երեկ տեղի ունեցած դեպքի առթիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հայտնում է Քննչական կոմիտեն:
Այն նախաձեռնվել է սպանության փորձի, սպանության, խուլիգանության և հրազենի, դրա հիմնական բաղկացուցիչ մասերի, ռազմամթերքի և այլ նյութերի, սարքերի, առարկաների ապօրինի շրջանառության հատկանիշներով:
Կատարվում են անհետաձգելի քննչական գործողություններ:
Երևանում փետրվարի 18-ին հնչած կրակոցներից մեկ մարդ զոհվել է, նախնական տվյալներով՝ վեցը՝ վիրավորվել: Երեքն, ըստ Առողջապահության նախարարության, ծայրահեղ ծանր վիճակում են, մյուս երեքն էլ՝ ծանր։
Ներքին գործերի նախարարությունից հայտնել էն՝ հիվանդանոցում մահացածը 45-ամյա տղամարդ է: Մյուսները կա՛մ դանակահարված են, կա՛մ հրազենային վիրավորում ունեն:
Այլ մանրամասներ դեռևս հայտնի չեն:
Միայն անցած տարի, ըստ վիճակագրական կոմիտեի, հրազենով 152 հանցագործություն է կատարվել, 2024-ին՝ 109, 2023-ին՝ 94: 2025-ին 2024-ի համեմատ շուրջ 40 տոկոսի աճ կա: