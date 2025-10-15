Երևանի ու Բաքվի միջև խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման համար հարթակ տրամադրելու ՌԴ առաջարկն ուժի մեջ է․ Գալուզին

Ռուսաստանի առաջարկը՝ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև վերջնական խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման համար հարթակ տրամադրելու վերաբերյալ, ուժի մեջ է մնում, հայտարարել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայիլ Գալուզինը: Այս մասին ՌԻԱ Նովոստի գործակալության փոխանցմամբ՝ Գալուզինն ասել է Հայաստանի անկախության օրվա առթիվ կազմակերպված ընդունելության ժամանակ։
ՌԴ փոխարտգործնախարարը հավելել է, որ ռուսական կողմը հատուկ նշանակություն է տալիս երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորմանը։
«Ակնհայտ է, որ մեր ծրագրերը կյանքի կոչելու համար դեռ շատ անելիքներ կան։ Մենք պատրաստ ենք Երևանին և Բաքվին տրամադրել անհրաժեշտ ողջ օգնությունը՝ մնացած տարաձայնությունները հաղթահարելու համար», - նշել է Գալուզինը։
Նա ընդգծել է, որ Ռուսաստանը արդյունավետ դեր է խաղացել Երևանի և Բաքվի միջև կարգավորման գործընթացում։ Իր հերթին, Մոսկվայում Հայաստանի դեսպան Գուրգեն Արսենյանը նույնպես կարևորել է ռուսական դիվանագիտության ներդրումը կարգավորման գործընթացում, այն անվանելով՝ «առանձնահատուկ», - հայտնում է ՌԻԱ Նովոստին: