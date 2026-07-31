«Երևանի «Արարատ» կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատ»-ը հանձնվել է պետության կառավարմանը և պահպանմանը

Կալանավորված Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող «Երևանի «Արարատ» կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատ»-ը Հակակոռուպցիոն դատարանի որոշմամբ հանձնվել է ՀՀ կառավարմանն ու պահպանմանը, հաղորդում է Գլխավոր դատախազությունը:
Ավելի վաղ՝ 2023-ի հոկտեմբերին Գլխավոր դատախազությունը հայցադիմում էր ներկայացրել Հակակոռուպցիոն դատարան՝ ընդդեմ Գագիկ Ծառուկյանի և նրան փոխկապակցված անձանց՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին:
Դատախազությունը հիշեցնում է, որ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման հայցադիմումով պահանջում է Գագիկ Ծառուկյանից և նրան փոխկապակցված անձանցից բռնագանձել մի քանի տասնյակ անշարժ և շարժական գույքեր, իրավաբանական անձանցում մասնակցություն, ընդհանուր դրամական պահանջը կազմում է 105 միլիարդ 865 միլիոն 865 հազար դրամ:
Գլխավոր դատախազությունն ավելի վաղ հայտարարել էր նաև, որ ԲՀԿ առաջնորդ, գործարար Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող Արարատի ցեմենտի գործարանի կառավարումն ու պահպանումն անցել է գործադիրին: Ըստ դատախազության, Հակակոռուպցիոն կոմիտեն նման որոշում է կայացրել ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարույթի շրջանակում:
«Արարատցեմենտ»-ի հնարավոր պետականացումը նախընտրական շրջանում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի թերևս հիմնական թեզերից էր: Մինչ Գագիկ Ծառուկյանն իշխանափոխության հասնելու մասին հայտարարելով քարոզարշավ էր իրականացնում, վարչապետ Փաշինյանն ուղիղ սպառնում էր՝ Ծառուկյանը կզրկվի ազատությունից և իր կարողություններից:
Գագիկ Ծառուկյանը հուլիսի 7-ից կալանավորված է, նրա ընտանիքին պատկանող խոշոր ընկերությունները կապարակնքված են: Ծառուկյանը մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափերով խարդախություն և փողերի լվացում կատարելու համար: