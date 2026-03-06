Մատչելիության հղումներ

ԵՄ-ը դադարեցնում է Վրաստանի պաշտոնյաների համար առանց վիզայի մուտքի իրավունքը

Եվրամիությունը դադարեցնում է Վրաստանի պաշտոնյաների համար առանց վիզայի մուտքի իրավունքի ճանապարհորդությունը։

Եվրոպական հանձնաժողովը այսօր հայտարարեց, որ դադարեցնում է Վրաստանի դիվանագիտական, ծառայողական և պաշտոնական անձնագրերի տերերի համար առանց վիզայի ճանապարհորդությունը՝ պատճառաբանելով, որ ստանձնած պարտավորությունները դիտավորյալ և շարունակական խախտվել են։

Անցած տարի հոկտեմբերին դաշինքի դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալլասն էր հայտարարել, որ ԵՄ-ն կարող է կասեցնել Վրաստանի քաղաքացիների «որոշակի խմբերի» համար առանց վիզայի ռեժիմը։

Վրաստանը, որ Հարավային Կովկասում համարվում էր Արևմուտքին մոտ կանգնած երկրներից մեկը, Ուկրաինայում պատերազմի բռնկումից հետո խորացրել է տնտեսական կապերը հարևան Ռուսաստանի հետ։


