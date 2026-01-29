Մատչելիության հղումներ

ԵՄ ու Ադրբեջանը համատեղ կմշակեն Նախիջևանի երկաթուղու նախագիծը

ԵՄ ու Ադրբեջանը պայմանավորվել են համատեղ մշակել Նախիջևանում կառուցվող երկաթուղային ենթակառույցների տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորումը։ Այս մասին հաղորդում է ԵՄ-ում Ադրբեջանի ներկայացչությունը՝ նշելով, որ նախագծի իրագործմանը մասնակցելու է նաև Եվրոպական ներդրումային բանկը։

«Այս երկաթուղին ավելի ծավալուն Տրանսկասպյան տրանսպորտային միջանցքի մաս կդառնա։ Դրա նպատակն է միավորել Եվրոպան և Կենտրոնական Ասիան՝ տարանցիկ փոխադրումների ժամկետը հասցնելով 15 օրվա», - նշված է հաղորդագրությունում։

Անցած շաբաթ ԵՄ ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Մարթա Կոսը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ ի հետ հանդիպմանը հայտարարել է, որ Եվրամիությունը պատրաստ է աջակցել Նախիջևանում երկաթուղային գծի վերականգնման նախագծերին։


