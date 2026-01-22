ԵՄ-ը պատրաստ է աջակցել Նախիջևանում երկաթգծի վերականգնմանը. Մարթա Կոսը՝ Ալիևին

Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Դավոսում հանդիպել է ԵՄ ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Մարթա Կոսի հետ:
Ադրբեջանական APA-ի փոխանցմամբ՝ հանդիպման ընթացքում Ալիևն ու Կոսը քննարկել են Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման և խաղաղության օրակարգի առաջխաղացման վերաբերյալ հարցեր: Անդրադարձել են նաև էներգետիկայի, տարածաշրջանային տրանսպորտային հաղորդակցությունների, ականազերծման և այլ ոլորտներում համագործակցությանը:
Մարթա Կոսը նշել է, որ Եվրամիությունը պատրաստ է աջակցել Ադրբեջանի ականազերծման ջանքերին, ինչպես նաև Նախիջևանում երկաթուղային գծի վերականգնման նախագծերին։