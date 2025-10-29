Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

ԵՄ-ն «բոլոր կողմերին» կոչ է արել հարգել Գազայի հրադադարը

Գազա, հոկտեմբերի 29,2025թ.
Գազա, հոկտեմբերի 29,2025թ.

Եվրամիությունը «բոլոր կողմերին» կոչ է արել հարգել Գազայի հրադադարը, սակայն ԵՄ բարձրաստիճան պաշտոնյան ավելի հեռու է գնացել և քննադատել Իսրայելի կողմից պաղեստինյան տարածքի վրա իրականացված օդային հարվածները։

«Մեզ անհրաժեշտ է խաղաղության հնարավորություն, այլ ոչ թե նոր հարվածների արդարացումներ», - սոցիալական ցանցերում գրել է Եվրահանձնաժողովի փոխնախագահ Թերեզա Ռիբերան։

ԵՄ գործադիր մարմինը չի արձագանքել Իսրայելի հասցեին նրա քննադատությանը։

«Մենք շարունակում ենք հորդորել բոլոր կողմերին հարգել հրադադարը։ Այս հակամարտության համար ռազմական լուծում չկա», - ասել է հանձնաժողովի խոսնակ Անուար Էլ Անունին՝ առանց հիշատակելու Իսրայելի կողմից այս շաբաթ իրականացված օդային հարվածները, ինչի պատճառով, ըստ Գազայի քաղաքացիական պաշտպանության՝ ավելի քան 100 մարդ է զոհվել։

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG