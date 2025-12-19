Պուտին․ «Ռուսաստանը պատրաստ է անհապաղ դադարեցնել կրակը, եթե անվտանգության երաշխիքներ տրամադրվեն»

«Ռուսաստանը պատրաստ է անհապաղ դադարեցնել ռազմական գործողությունները, եթե մեր երկրին անվտանգության միջնաժամկետ և երկարաժամկետ երաշխիքներ տրամադրվեն», - այսօր Մոսկվայում ընթացող ամենամյա մամուլի ասուլիսի ընթացքում, պատասխանելով BBC-ի թղթակցի հարցին, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։
Անդրադառնալով ՆԱՏՕ-ի Գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեի վերջին հայտարարությունների՝ Պուտինը պնդել է, որ նրա գործողությունները հակասում են դաշինքի գլխավոր անդամի՝ ԱՄՆ քաղաքականությանը։
«Ինչպե՞ս է ՆԱՏՕ-ն Ռուսաստանի դեմ պատերազմի պատրաստվում, երբ դաշինքի անդամ գլխավոր երկիրը մեզ որպես հակառակորդ չի դիտարկում», - նշել է Պուտինը՝ մատնանշելով ԱՄՆ Ազգայի անվտանգության ռազմավարությունը։