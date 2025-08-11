Մատչելիության հղումներ

Միջազգային

ԵՄ ԱԳ նախարարները հեռավար հանդիպում են անցկացրել՝ քննարկելու Թրամփ-Պուտին սպասվող բանակցությունները

Եվրամիության դրոշները Բրյուսելում Եվրահանձնաժողովի կետրոնակայանի դիմաց, արխիվ
Եվրամիության դրոշները Բրյուսելում Եվրահանձնաժողովի կետրոնակայանի դիմաց, արխիվ

Եվրամիության անդամ երկրների արտգործնախարարներն այսօր հեռավար հանդիպում են անցկացրել՝ քննարկելու, թե ինչպես ազդել ԱՄՆ դիրքորոշման վրա Ուկրաինայի հարցով Ալյասկայում Դոնալդ Թրամփի և Վլադիմիր Պուտինի՝ ուրբաթ նախատեսված բանակցություններից առաջ: Հանդիպումից դեռ մանրամասներ չեն հաղորդվում:

Մտավախությունների ֆոնին, որ ԱՄՆ-ը կարող է Ուկրաինային անբարենպաստ պայմաններ թելադրել, այդ թվում՝ տարածքային զիջումներ, եվրոպացի առաջնորդները, ըստ Bloomberg-ի, ցանկանում են հանդիպումից առաջ նաև բանակցել Թրամփի հետ՝ ապահովելու, որ Եվրոպան և Ուկրաինան նույնպես մասնակցեն իրենց ապագային վերաբերող հարցերի քննարկմանը:

Տեսակապով հանդիպումից առաջ, որին մասնակցել է նաև Ուկրաինայի արտգործախարարը, Լեհաստանի վարչապետը հայտնել է, որ ԱՄՆ-ը խոստացել է նախքան Պուտին-Թրամփ բանակցությունները խորհրդակցել եվրոպացի գործընկերների հետ: Դոնալդ Տուսկը պնդել է՝ Կիևը պետք է մասնակցի իրեն վերաբերող ցանկացած քննարկման, ապա հավելել՝ կսպասի Ալյասկայի հանդիպմանը, որի հետ կապված վախի և հույսի զգացողություններ ունի:

«Մեզ համար Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության հարցը ոչ միայն մեր հարևանի հետ համերաշխության, այլև, նախ՝ մեր անվտանգության հարցն է։ Հետևաբար, բոլորի պես ես էլ կսպասեմ նախագահներ Թրամփի և Պուտինի հանդիպման արդյունքներին», - հայտարարել է Լեհաստանի վարչապետը:

Մեծ Բրիտանիայի կառավարության խոսնակը հայտարարել է, որ վարչապետն աջակցում է Թրամփի ջանքերին, սակայն Ուկրաինան պետք է մասնակցի պատերազմը դադարեցնելու վերաբերյալ ցանկացած քննարկման: Նա նշել է, որ ցանկացած խաղաղություն պետք է կառուցվի Ուկրաինայի հետ, այլ ոչ թե պարտադրվի նրան, և իրենք չենք խրախուսի ագրեսիան, ոչ էլ կզիջեն Կիևի ինքնիշխանությունը։ «Ուկրաինան ինքը կորոշի իր ապագան, և մենք կաջակցենք նրան ամեն քայլափոխի», - վստահեցրել է նա։

Ավելի վաղ ԱՄՆ փոխնախագահը հայտարարել էր, որ խաղաղության պայմանագիրը, հավանաբար, չի բավարարի կողմերից ոչ մեկին՝ Մոսկվան ու Կիևը «դժգոհ կմնան»: Fox News-ին տված հարցազրույցում Ջեյ Դի Վենսն ասել է, որ ԱՄՆ-ն, այդուհանդերձ, կփորձի լուծում գտնել, որի շնորհիվ կողմերը կկարողանան ապրել համեմատական խաղաղության մեջ:

«Դա ոչ մեկին չափազանց երջանիկ չի դարձնի։ Ե՛վ ռուսները, և՛ ուկրաինացիները, հավանաբար, ի վերջո, դժգոհ կմնան դրանից, բայց չեմ կարծում, որ կարելի է իրականում նստել և այս բանակցությունները վարել առանց Դոնալդ Թրամփի առաջնորդության», - ասել է Ջեյ Դի Վենսը:

Չնայած Ուկրաինայի նախագահը հրավիրված չէ Ալյասկայի հանդիպմանը՝ Վենսը հայտնել է, որ ԱՄՆ-ն աշխատում է կազմակերպել Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահների հանդիպումը, որը, ըստ նրա, արդյունավետ կլինի միայն Թրամփ-Պուտին հանդիպումից հետո:

ԱՄՆ նախագահն անցած շաբաթ հայտարարել էր, որ հակամարտության ցանկացած լուծում կարող է ենթադրել «տարածքների փոխանակում»: ԵՄ արտաքին քաղաքականության ղեկավարը, սակայն, հայտարարել է, որ ռուսական զորքի գրաված բոլոր տարածքները միջազգային իրավունքով պատկանում են Ուկրաինային։ Կայա Կալլասը նաև ընդգծել է՝ Ուկրաինան և Եվրոպան պետք է մասնակցեն պատերազմը դադարեցնելու Վաշինգտոնի և Մոսկվայի միջև ցանկացած գործարքի:

«ԱՄՆ-ը կարող է Ռուսաստանին ստիպել լուրջ բանակցություններ վարել։ ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի միջև ցանկացած համաձայնագիր պետք է ներառի Ուկրաինան և ԵՄ-ն, քանի որ սա Ուկրաինայի և ամբողջ Եվրոպայի անվտանգության հարցն է», - ասել է Կալլասը:

Գերմանիայի կանցլերն, իր հերթին, հայտարարել է, որ Եվրոպան չի կարող և չպետք է լինի պարզապես դիտորդ, երբ խոսքը վերաբերում է իր ապագայի համար այսքան կարևոր հարցին։ Անընդունելի են տարածքներին վերաբերող հարցերում որոշումները, որ ԱՄՆ-ը և Ռուսաստանը կընդունեն առանց Ուկրաինայի և Եվրոպայի մասնակցության, ասել է Ֆրիդրիխ Մերցը:

«Ամեն դեպքում, մենք չենք կարող ընդունել, որ Ռուսաստանի և Ամերիկայի միջև տարածքային հարցերը քննարկվեն կամ նույնիսկ որոշվեն առանց եվրոպացիների և ուկրաինացիների մասնակցության։ Ենթադրում եմ, որ ամերիկյան կառավարությունը նույնպես այդպես է մտածում», - հայտարարել է կանցլերը:

Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի զիջումները Ռուսաստանին չեն համոզի դադարեցնել պատերազմը, և անհրաժեշտ է ուժեղացնել Մոսկվայի վրա ճնշումը։ «Ռուսաստանը հրաժարվում է դադարեցնել սպանությունները, ուստի չպետք է որևէ պարգև կամ օգուտ ստանա: Սա միայն բարոյական դիրքորոշում չէ, այլև՝ ռացիոնալ: Զիջումները չեն համոզում մարդասպանին», - սոցցանցում գրել է Վլադիմիր Զելենսկին:

ԱՄՆ-ում գործող Պատերազմի ուսումնասիրության ինստիտուտը, վերլուծելով Մոսկվայից հնչող հայտարարությունները, եզրահանգել է, որ Կրեմլը կփորձի Ալյասկայում կայանալիք հանդիպումն օգտագործել ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի միջև սեպ խրելու, այլ ոչ թե Ուկրաինայում խաղաղություն հաստատելու նպատակով իմաստալից ջանքեր գործադրելու համար։

Իսկ այս ընթացում Ռուսաստանն ու Ուկրաինան շարունակում են հարվածել միմյանց: Զապորոժիեում ռուսական զինուժը ավիառումբով հարվածել է ավտոկայարանի, կա 20 վիրավոր: Հարվածել են նաև Դնեպրոպետրովսկին, կա հինգ տուժած: Խերսոնում վերջին 24 ժամում սպանվել է չորս մարդ, վիրավորվել՝ յոթը: Ռուսական կողմը հայտարարել է, որ ևս մեկ բնակավայր է վերցրել Ուկրաինայի արևելքում:

Ուկրաինական զինուժն էլ հարվածել է Նիժնի Նովգորոդում գտնվող արդունաբերական օբյեկտների: Արզամասի գործարանին հարվածից սպանվել է մեկ, վիրավորվել՝ երկու մարդ, ևս երկուսը սպանվել են Տուլայում: Պայթյուններ են լսվել նաև Մերձմոսկվայում, Սարատովում հարվածել են նավթի բազայի:



