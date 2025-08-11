Մատչելիության հղումներ

ԵՄ ԱԳ նախարարներն արտահերթ հանդիպում են անցկացնում՝ քննարկելու Թրամփ-Պուտին սպասվող բանակցությունները

Եվրամիության դրոշները Բրյուսելում Եվրահանձնաժողովի շենքի դիմաց, արխիվ
Եվրամիության դրոշները Բրյուսելում Եվրահանձնաժողովի շենքի դիմաց, արխիվ

Եվրամիության անդամ երկրների արտգործնախարարներն արտահերթ հանդիպում են անցկացնում՝ քննարկելու ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի նախագահների սպասվող բանակցությունները։

Ինչպես նշում է France-Press գործակալությունը, Եվրոպայում մտավախություն ունեն, որ առանց Ուկրաինայի կնքված որևէ համաձայնագիր կարող է անընդունելի փոխզիջումներ պարտադրել։

Նախագահներ Դոնալդ Թրամփը և Վլադիմիր Պուտինը կհանդիպեն առաջիկա ուրբաթ օրը ԱՄՆ Ալյասկա նահանգում՝ փորձելու լուծումներ գտնել ավելի քան երեք տարի շարունակվող պատերազմը դադարեցնելու ուղղությամբ։

Եվրամիությունը պնդում է, որ Կիևը և եվրոպական տերությունները ևս պետք է մասնակցեն հակամարտության ավարտին վերաբերող պայմանավորվածություններին։

«Ուկրաինայում խաղաղության ուղին չի կարող որոշվել առանց Ուկրաինայի», - ասված է Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Իտալիայի, Լեհաստանի, Մեծ Բրիտանիայի և Ֆինլանդիայի առաջնորդների, ինչպես նաև Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի համատեղ հայտարարությունում։ Եվրոպացի առաջնորդները նաև կոչ են արել Թրամփին ավելի մեծ ճնշում գործադրել Ռուսաստանի վրա։

