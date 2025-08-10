Մատչելիության հղումներ

Եվրոպական առաջնորդները վերահաստատել են իրենց աջակցությունը Կիևին

Եվրոպական առաջնորդները օգոստոսի 9-ին հաստատաամորեն վերահաստատել են իրենց աջակցությունը Ուկրաինային՝ այն բանից հետո, երբ Կիևը մերժել է ՌԴ-ին տարածքներ հանձնելու մասին ԱՄՆ-ի առաջարկները:

Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի ապագան «չի կարող որոշվել առանց ուկրաինացիների»։

«Մենք վստահ ենք, որ միայն այնպիսի մոտեցումը, որը համատեղում է ակտիվ դիվանագիտությունը, Ուկրաինային աջակցությունը և ճնշումը Ռուսաստանի Դաշնության վրա՝ նրանց անօրինական պատերազմը դադարեցնելու համար, կարող է հաջողել», - ասված է Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Իտալիայի, Գերմանիայի, Լեհաստանի և Ֆինլանդիայի առաջնորդների համատեղ հայտարարությունում։

Հայտարարությունում նշվում է, որ առաջնորդները համաձայնել են «ուժեղ և վստահելի անվտանգության երաշխիքների անհրաժեշտության» շուրջ, որոնք հնարավորություն կտան Ուկրաինային արդյունավետ պաշտպանել իր ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը։

«Ուկրաինան ունի ազատություն՝ իր սեփական ճակատագրի ընտրության հարցում», - ասված է հայտարարությունում, որի տակ ստորագրել է նաև Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։

Այս հայտարարությունները արվել են նախքան օգոստոսի 15-ին Ալյասկայում նախատեսված ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի դեմառդեմ հանդիպումը, որը կլինի նրանց առաջին հանդիպումը Թրամփի՝ հունվարին պաշտոնը ստանձնելուց հետո։ Հանդիպման նպատակը 41 ամիս տևող Ուկրաինայի պատերազմի լուծում գտնելն է։

