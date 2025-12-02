Մատչելիության հղումներ

Եկատերինբուրգում ձերբակալել են ադրբեջանական համայնքի նաև նոր ղեկավարին

Արխիվային լուսանկար
Արխիվային լուսանկար

Եկատերինբուրգում ձերբակալել են Ուրալում ադրբեջանական համայնքի նոր ղեկավար Վիդադի Մուստաֆաևին, ում մեղադրում են հողատարածքի վաճառքի ժամանակ խարդախության մեջ, հաղորդում են ռուսաստանյան մի քանի պարբերականներ: Ավելի վաղ Մուստաֆաևի տանը խուզարկություն էր իրականացվել:

Վիդադի Մուստաֆաևը ադրբեջանական համայնքի ղեկավարի պաշտոնում փոխարինել է Շահին Շիխլինսկուն, ում կալանավորել էին օգոստոսին՝ սպանության և իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու կասկածանքով: Ավելի վաղ՝ հուլիսին, կալանավորվել էր Շիխլինսկու որդին՝ Մութվալին:

«Ազատ Եվրոպա/Ազատություն» ռադիոկայանի «Նաստոյաշչեե Վրեմյա» ծրագիրը հաղորդում է նաև, որ տեղի դատարանը երկարաձգել է հունիսի 27-ին ուժայինների գործողություններից հետո ազատազրկված ութ ադրբեջանցիներից կալանքը: Այդ օրը 10 և 20 տարվա վաղեմության պատվիրված սպանությունների գործի շրջանակում ձերբակալվել էին հինգ տասնյակից ավելի ադրբեջանցիներ, նրանցից երկուսը՝ Զիյադին և Հուսեյն Սաֆարովները ձերբակալության ժամանակ մահացել էին՝ ՌԴ քննչական կոմիտեի վարկածով՝ սրտային անբավարարությունից, ադրբեջանցի դատաբժիշկների պնդմամբ՝ բազմաթիվ վնասվածքների պատճառով:

Բաքուն պահանջել էր պատասխանատվության ենթարկել մեղավորներին, Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը «վճռական բողոք» էր հայտնել Ռուսաստանի դեսպանին:

Այդ իրադարձությունները է՛լ ավելի վատթարացրեցին Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունները, որոնք արդեն իսկ լարված էին մեկ տարի առաջ Ռուսաստանի մեղքով ադրբեջանական AzAl ավիաընկերության օդանավի կործանումից հետո:

