Իրանի արժույթը ռեկորդային անկում է գրանցել՝ միջուկային վեճերի պատճառով արևմտյան պատժամիջոցների հնարավոր վերականգնման խոսակցությունների ֆոնին։
Արտարժույթի շուկայում 1 եվրոն արժե 1.18 միլիոն ռիալ, ինչը 20 տոկոսով ավելի է, քան մեկ ամիս առաջ։ Ռիալի փոխարժեքը գերազանցում է 1 միլիոնը նաև մեկ դոլարի դիմաց։
Եթե Գերմանիան, Ֆրանսիան և Մեծ Բրիտանիան ի վերջո որոշեն վերականգնել պատժամիջոցները, ռիալը կարող է անդառնալի հետևանքների բախվել։
Պատժամիջոցների «վերականգնման մեխանիզմը» գործարկելու պարագայում Թեհրանի նկատմամբ կրկին կսկսի գործել զենքի էմբարգոն, ինչպես նաև այլ սահմանափակումներ իրանցի անհատների և կազմակերպությունների դեմ։
Գործընթացը կարող է մեկնարկել արդեն այսօր՝ ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի նիստի ընթացքում, եթե Իրանը զիջումների չգնա ։
Թեհրանը մինչ օրս մերժել է նոր միջուկային համաձայնագրի պայմանները, այդ թվում՝ ուրանի հարստացումը դադարեցնելու պահանջը: