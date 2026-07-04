Ձերբակալվել է Անապայի բնակիչ, որը, ըստ ՌԴ ԱԴԾ-ի՝ հետևել է Սոչիում պաշտոնյաների տեղաշարժին

Ռուսաստանի Անվտանգության դաշնային ծառայությունը հայտնել է Անապայի բնակչի ձերբակալության մասին՝ պնդելով, թե նա ուկրաինական հատուկ ծառայությունների հանձնարարությամբ տվյալներ է հավաքել ռազմական օբյեկտների վերաբերյալ։
Տարածված հաղորդագրության համաձայն՝ ձերբակալվածը նաև հետաքրքրվել է Կրասնոդարի երկրամասի վառելիքաէներգետիկ համալիրի օբյեկտների շուրջ տեղեկություններով, ինչպես նաև Սոչիում հատուկ պահպանության տակ գտնվող օբյեկտներ՝ պետական պաշտոնյաների և օտարերկրյա պատվիրակությունների ժամանման ժամանակացույցերով։
ԱԴԾ-ն նաև հայտնել է, որ հարուցվել է քրեական գործ՝ պետական դավաճանության հոդվածով։ Նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրվել է կալանքը։
Կասկածյալի անունը չի հրապարակվում, նաև հայտնի չէ նրա կամ պաշտպանական կողմի դիրքորոշումը։ Հայտնի է միայն, որ նա ծնվել է 1980 թվականին։
«Մեդուզա»-ն, անդրադառնալով ԱԴԾ-ի հայտարարությանը, նշում է, որ Սոչիում է գտնվում ՌԴ նախագահի՝ «Բոչարով Ռուչեյ» նստավայրերից մեկը, որտեղ Վլադիմիր Պուտինը բազմիցս ընդունել է օտարերկրյա առաջնորդների։
Մինչև 2022 թվականը այնտեղ պարբերաբար անցկացվել են նաև Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ղեկավարության հետ խորհրդակցություններ։