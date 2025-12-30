Դատարանը քննում է «Հայրենիք» կուսակցության անդամներին կալանավորելու միջնորդությունը

Հակակոռուպցիոն դատարանն սկսել է քննել Հակակառուպցիոն կոմիտեի միջնորդությունը՝ երեկ ձերբակալված «Հայրենիք» կուակցության անդամների՝ Խաչիկ Գալստյանի և Արամ Քոչարյանի կալանքի վերաբերյալ:
Փաստաբանները պնդում են, որ նրանք որևէ հանցանք չեն գործել:
Կուսակցության գլխավոր քարտուղար Խաչիկ Գալստյանն ու կուսակցության պատասխանատու, Վաղարշապատի ավագանու ընտրությունների համամասնական ցուցակի 2-րդ համարը զբաղեցրած Արամ Քոչարյանը ձերբակալվել են գիշերը Վաղարշապատում նոյեմբերին անցկացված ավագանու ընտրություններին ընտրակաշառք տալու գործով:
Խաչիկ Գալստյանի փաստաբան Սոս Հակոբյանն «Ազատության» հետ զրույցում ավելի վաղ փոխանցել է՝ պաշտպանյալը չի ընդունում: Նա ասել է՝ նախաքննության փուլում մանրամասներ հայտնելու իրավունք չունեն, բայց կարող են պնդել՝ չկա գեթ մեկ ապացույց, որ Գալստյանը որևէ մեկի ընտրակաշառք է տվել:
Կուսակցության ղեկավար, ԱԱԾ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը քաղաքական հետապնդում է որակել տեղի ունեցածը։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեից «Ազատությանը» հայտնել էին, որ ձերբակալվածները 8-ն են, նրանց կասկածում են ընտրակաշառք տալու և ստանալու համար: Ձերբակալվածների շարքում է նաև Արմավիրի մարզպետի նախկին տեղակալ Մովսես Քարտաշյանը: