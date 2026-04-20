Դատարանները քննում են «Ուժեղ Հայաստան»-ի համակիրներին կալանավորելու հարցերը

Քննչական կոմիտեն խուլիգանության մեղադրանք է առաջադրել ուրբաթ Հակակոռուպցիոն դատարանի մոտից բերման ենթարկված «Ուժեղ Հայաստանի» 17 համակիրներին, նրանց կալանավորելու կամ տնային կալանքի տանելու համար դիմել է դատարան:
Մեղադրյալներից 15-ի նկատմամբ քննչականը տնային կալանքի միջնորդություն է ներկայացրել դատարան: Երկուսի, այդ թվում՝ «Տաշիր պիցցա» ցանցի տնօրեն Վաղինակ Ղազարյանի նկատմամբ կալանավորելու միջնորդություն էր ներկայացվել: Ղազարյանին և ևս 8 հոգու կալանավորելու միջնորդությունը մերժվել է:
Դատարանները երեկվանից քննում են ընդդիմադիր «Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության համակիրներին կալանավորելու հարցերը: