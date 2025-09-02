Մատչելիության հղումներ

Դատախազը դատարանում պահանջեց մոտ 4 մլրդ դրամ բռնագանձել Սերժ Սարգսյանից

ՀՀ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը դատարանում, արխիվ
ՀՀ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը դատարանում, արխիվ

Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գործով այսօրվա դատական նիստին դատախազը գույքային հայց ներկայացրեց նախկին նախագահի ու մյուս մեղադրյալների դեմ:

Մեղադրողը խնդրեց նրանց ճանաչել գույքային պատասխանող, Սերժ Սարգսյանից հօգուտ պետության բռնագանձել մոտ 4 միլիարդ դրամ:

Դատախազությունը երրորդ նախագահին մեղադրում է 20 տարվա վաղեմության մի գործարքի համար, որը նա կնքել է պաշտպանության նախարար եղած տարիներին: Ըստ մեղադրանքի՝ Երևանի Իսակովի պողոտայի և «Եռաբլուր» պանթեոնի հարակից հողատարածքը վաճառվել է շուկայականից ցածր գնով: Դատախազությունը պնդում է, որ Սերժ Սարգսյանը դա արել է հողամասերը «Տոյոտա-Երևան»-ին փոխանցելու համար: Այս ընկերության 30 տոկոսը պատկանում է երկրորդ նախագահի որդի Սեդրակ Քոչարյանին:


