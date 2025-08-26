Դատարանը մերժեց Սերժ Սարգսյանի քրեական հետապնդումը դադարեցնելու միջնորդությունը

Հակակոռուպցիոն դատարանը մերժեց «Եռաբլուր» պանթեոնի հարակից հողամասերի գործով երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի քրեական հետապնդումը դադարեցնելու միջնորդությունը:
Դատախազությունը Սարգսյանին մեղադրում է 20 տարվա վաղեմության մի գործարքի համար, որը նա կնքել է պաշտպանության նախարար եղած տարիներին:
Ըստ մեղադրանքի՝ Սերժ Սարգսյանն այս ամենն արել է Իսակովի պողոտայի և «Եռաբլուր» պանթեոնի հարակից հողամասերը «Տոյոտա-Երևան»-ին փոխանցելու համար: Այս ընկերության 30 տոկոսը պատկանում է երկրորդ նախագահի որդի Սեդրակ Քոչարյանին:
Սարգսյանը չի ընդունում մեղադրանքը: