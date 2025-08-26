Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Դատարանը մերժեց Սերժ Սարգսյանի քրեական հետապնդումը դադարեցնելու միջնորդությունը

Հակակոռուպցիոն դատարանը մերժեց «Եռաբլուր» պանթեոնի հարակից հողամասերի գործով երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի քրեական հետապնդումը դադարեցնելու միջնորդությունը:

Դատախազությունը Սարգսյանին մեղադրում է 20 տարվա վաղեմության մի գործարքի համար, որը նա կնքել է պաշտպանության նախարար եղած տարիներին:

Ըստ մեղադրանքի՝ Սերժ Սարգսյանն այս ամենն արել է Իսակովի պողոտայի և «Եռաբլուր» պանթեոնի հարակից հողամասերը «Տոյոտա-Երևան»-ին փոխանցելու համար: Այս ընկերության 30 տոկոսը պատկանում է երկրորդ նախագահի որդի Սեդրակ Քոչարյանին:

Սարգսյանը չի ընդունում մեղադրանքը:


Առնչվող թեմաներով

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG