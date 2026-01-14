Չորս գերի է վերադարձել Հայաստան. վարչապետ

Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը քիչ առաջ հայտնել է Բաքվում պահվող չորս գերիների՝ Հայաստան վերադարձի մասին:
Նրա փոխանցմամբ՝ Գևորգ Սուջյանը, Դավիթ Դավթյանը, Վիգեն Էուլջեքջյանը և Վագիֆ Խաչատրյանը Հակարի կամրջով Ադրբեջանի համապատասխան մարմինների ներկայացուցիչների կողմից հանձնվել են Հայաստանին և հիմա գտնվում են ՀՀ տարածքում, տեղափոխվում են Երևան:
Գևորգ Սուջյանը, Դավիթ Դավթյանը, Վիգեն Էուլջեքջյանը, վարչապետի հաղորդմամբ, նախնական զննությամբ առողջական խնդիրներ չունեն։ 70-ամյա Վագիֆ Խաչատրյանի առողջական վիճակը նախնական գնահատվում է բավարար։ Խաչատրյանը դեկտեմբերի 22-ի գիշերը ադրբեջանական բանտից հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժանմունք էր տեղափոխվել ծայրահեղ ծանր վիճակում, սրտի բարդացած խնդիրներով:
Ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնում է, որ գործընթացն իրականացվել է որպես Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղության գործնական արդյունք:
Սուջյանը և Դավթյանը գերեվարվել են 2020թ. նոյեմբերի 11-ին՝ հրադադարի ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ Շուշի ուղևորվելիս։ Բաքուն նրանց մեղադրել է ՔՕ մի շարք հոդվածներով, այդ թվում՝ զենքի ապօրինի պահում, լրտեսություն:
Լիբանանահայ Էուլջեքյանը ադրբեջանցիների կողմից գերեվարվել էր 44-օրյա պատերազմի ավարտից հետո՝ 2020-ի նոյեմբերի 10-ին, Շուշի ուղևորվելու ճանապարհին: Ադրբեջանը նրան որպես ահաբեկիչ էր ներկայացնում:
Վագիֆ Խաչատրյանին Ադրբեջանի ուժայինները 2023-ի հուլիսի վերջին էին առևանգել Հակարիի իրենց անցակետից․ նա Կարմիր Խաչի ուղեկցությամբ ու մեքենայով Երևան էր գալիս բժիշկների ցուցումով՝ սրտի հրատապ վիրահատության, Բաքուն նույն օրը հայտարարեց, թե նրան վաղուց են փնտրում որպես Մեշալի գյուղում ցեղասպանություն կատարողի։
Բաքվի կողմից ներկայացված մեղադրանքները հայ գերիները չեն ընդունել:
Պաշտոնական տվյալներով՝ Ադրբեջանում պահվում է ևս 19 հայ գերի: