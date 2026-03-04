Չինաստանը հատուկ բանագնաց կուղարկի Մերձավոր Արևելք՝ միջնորդական առաքելությամբ։ Այս մասին հայտարարել է արտաքին գործերի նախարար Վանգ Յին՝ Սաուդյան Արաբիայի և ԱՄԷ-ի իր գործընկերների հետ ունեցած հեռախոսազրույցների ընթացքում։
Արտաքին Գործերի նախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ ասվում է, որ Չինաստանը գնահատում է Սաուդյան Արաբիայի զսպվածությունն ու տարաձայնությունները խաղաղ ճանապարհով լուծելու հաստատակամությունը։ Շեշտվում է, որ նախարար Յին ընդգծել է, որ հակամարտությունների ընթացքում խաղաղ բնակչության պաշտպանության «կարմիր գիծը» չպետք է հատվի, և որ ոչ ռազմական թիրախները, այդ թվում՝ էներգետիկ ոլորտին առնչվող օբյեկտները, չպետք է ենթարկվեն հարձակման։ Նա նաև կոչ է արել ապահովել ծովային առևտրային ուղիների անվտանգությունը։