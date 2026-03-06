Մատչելիության հղումներ

Չինաստանը բանակցում է Իրանի հետ՝ նավթի ու գազի նավերի անցումը Հորմուզի նեղուցով ապահովելու համար. Reuters

Չինաստանը բանակցություններ է վարում Իրանի հետ՝ Հորմուզի նեղուցով նավթի և հեղուկացված բնական գազի նավերի անվտանգ անցման թույլտվություն տալու համար, հայտնում է Reuters-ը՝ հղում անելով երեք դիվանագիտական աղբյուրների։

Ավելի վաղ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հայտարարել է, թե փակում է Հորմուզի նեղուցը և պնդել՝ լիովին վերահսկում է այն:

Պեկինը, որը բարեկամական հարաբերություններ ունի Իրանի հետ և մեծապես կախված է Մերձավոր Արևելքի մատակարարումներից, դժգոհ է Իրանի կողմից նեղուցով նավագնացությունը կաթվածահար անելու քայլից և ճնշում է գործադրում Թեհրանի վրա՝ նավերի անվտանգ անցումը թույլատրելու համար, հայտնել են աղբյուրները։

Չինաստանը իր նավթի մոտ 45 տոկոսը ստանում է Հորմուզի նեղուցով մատակարարումների միջոցով։

