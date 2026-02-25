Չինաստանն ու Գերմանիան ցանկանում են խորացնել համագործակցությունը, Պեկինում հայտարարել են Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցն ու Չինաստանի վարչապետ Լի Ցյանը։
Որպես կանցլեր առաջին անգամ Պեկին ժամանած Մերցն այսօր հանդիպել է նաև Չինաստանի նախագահ Սի Ծինփինի հետ։
Ավելի վաղ այս տարի Չինաստան էին այցելել Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը, Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնին։
Եվրոպայի խոշորագույն տնտեսության և Չինաստանի միջև ակտիվ շփումները կարող են հիմք դառնալ այս տարվա Եվրամիություն- Չինաստան հարաբերությունների զարգացման համար։
Չինաստանի նախագահն այսօր Գերմանիայի կանցլերին ասել է, որ իրենց երկրները պետք է ամրապնդեն ռազմավարական հաղորդակցությունն ու փոխադարձ վստահությունը, քանի որ աշխարհը դառնում է ավելի անկայուն և բարդ։