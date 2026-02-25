Մատչելիության հղումներ

Չինաստանն ու Գերմանիան ցանկանում են խորացնել համագործակցությունը

Չինաստանն ու Գերմանիան ցանկանում են խորացնել համագործակցությունը, Պեկինում հայտարարել են Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցն ու Չինաստանի վարչապետ Լի Ցյանը։

Որպես կանցլեր առաջին անգամ Պեկին ժամանած Մերցն այսօր հանդիպել է նաև Չինաստանի նախագահ Սի Ծինփինի հետ։

Ավելի վաղ այս տարի Չինաստան էին այցելել Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը, Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնին։

Եվրոպայի խոշորագույն տնտեսության և Չինաստանի միջև ակտիվ շփումները կարող են հիմք դառնալ այս տարվա Եվրամիություն- Չինաստան հարաբերությունների զարգացման համար։

Չինաստանի նախագահն այսօր Գերմանիայի կանցլերին ասել է, որ իրենց երկրները պետք է ամրապնդեն ռազմավարական հաղորդակցությունն ու փոխադարձ վստահությունը, քանի որ աշխարհը դառնում է ավելի անկայուն և բարդ։

