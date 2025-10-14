Բրիտանիան վերացնում է Հայաստանի և Ադրբեջանի նկատմամբ զենքի մատակարարման էմբարգոն

Մեծ Բրիտանիան չեղարկում է Հայաստանի և Ադրբեջանի նկատմամբ զենքի մատակարարման էմբարգոն, հայտարարել է պետնախարար Սթիվեն Դաութին:
Նրա հայտարարության մեջ նշված է, որ հաշվի առնելով Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև առաջընթացը, խաղաղությանն ուղղված շարունակական ջանքերին աջակցելու համար Բրիտանիան որոշել է Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ բարձրացնել իր երկկողմ հարաբերությունները՝ դրանք հասցնելով ռազմավարական գործընկերության։ Ըստ Լոնդոնի՝ այս որոշմամբ Միացյալ Թագավորությունը նաև աջակցում է երկու երկրների ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականության պահպանմանը «հիբրիդային սպառնալիքներից»։
Դաութին շեշտել է, կարծում ենք՝ 1992 թվականի ԵԱՀԿ զենքի արգելքն այլևս արդիական չէ:
Հայաստան և Ադրբեջան արտահանման և առևտրի լիցենզիաների հայտերը, սակայն, կշարունակեն գնահատվել անհատական հետազոտության հիման վրա՝ Մեծ Բրիտանիայի ռազմավարական արտահանման լիցենզավորման չափանիշներին համապատասխան:
«Մենք ուշադիր կհետևենք տարածաշրջանի և ներպետական անվտանգության իրավիճակին երկու երկրներում», - շեշտել է պետնախարարը՝ հույս հայտնելով, որ վաշինգտոնյան պայմանավորվածություններով իսկապես սկիզբ է դրվում Հարավային Կովկասում խաղաղությանը:
Միացյալ Թագավորությունը պատրաստ է աշխատել երկու երկրների, ԱՄՆ-ի, Եվրամիության և այլ գործընկերների հետ՝ նպաստավոր և պրակտիկ դերակատարություն ունենալու համար այս փոփոխություններում և տարածաշրջանի անվտանգության ու կայունության ապահովման գործում։
Սթիվեն Դաութիի գլխավորությած պատվիրակությունը օգոստոսին Հայաստանում էր: Կողմերը համաձայնել էին բարձրացնել հարաբերությունները ռազմավարական գործընկերության մակարդակի: