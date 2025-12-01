Մատչելիության հղումներ

Բրիջիտ Բարդոն պնդում է՝ իր առողջության համար մտահոգվելու կարիք չկա

Ֆրանսիացի կինոաստղ և կենդանիների իրավունքների պաշտպան Բրիջիտ Բարդոն ներկայումս վերականգնման փուլում է և շեշտում է, որ իր առողջության համար անհանգստանալու կարիք չկա, ասված է Բարդոյի հիմնադրամի հայտարարությունում։

Մամուլում նախորդ շաբաթ տեղեկություններ էին հայտնվել, ըստ որոնց 91-ամյա Բարդոն նոյեմբերին կրկին տեղափոխվել էր հիվանդանոց Տուլոնում՝ Ֆրանսիայի հարավում:

Յոթանասունականներին Բարդոն դադարեցրեց դերասանական կարիերան, տեղափոխվեց Սեն-Տրոպե և ամբողջովին իրեն նվիրեց կենդանիների իրավունքների պաշտպանությանը:

