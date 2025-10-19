Մատչելիության հղումներ

Բրազիլիայում տեղի ունեցած ավտովթարի հետևանքով զոհվել է առնվազն 17 մարդ

BRAZIL-ACCIDENT-ROAD
BRAZIL-ACCIDENT-ROAD

Բրազիլիայի հյուսիս-արևելքում առնվազն 17 մարդ է մահացել, այն բանից հետո, երբ ճանապարհի հակառակ կողմով ընթացող ավտոբուսը դուրս է եկել վերահսկողությունից և շրջվել, հաղորդում է ոստիկանությունը:

Ողբերգությունը տեղի է ունեցել ուրբաթ երեկոյան Պերնամբուկո նահանգում, երբ 30 մարդ տեղափոխող ավտոբուսի վարորդը սխալ գոտիով երթևեկելիս բախվել է ճանապարհի եզրին գտնվող քարերին, ասված է ոստիկանության հայտարարության մեջ։ Ուղևորներից մի քանիսը դուրս են նետվել ավտոբուսից։

«Զոհերի ընտանիքներին և ընկերներին հայտնում եմ իմ անկեղծ ցավակցությունը», - X սոցիալական ցանցում գրել է նախագահ Լուիս Ինասիո Լուլա դա Սիլվան։

