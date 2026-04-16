«Բուշեր» ԱԷԿ-ի աշխատակիցները ՀՀ տարածքով վերադարձել են ՌԴ

Իրանում գտնվող «Բուշեր» ատոմակայանի աշխատակիցների տարհանման հերթական փուլի ընթացքում՝ ապրիլի 15-ին, Իրանից Հայաստան ժամանած Ռուսաստանի ևս 94 քաղաքացի Ագարակի սահմանային անցակետով վերադարձել է ՌԴ:

Երևանում ՌԴ դեսպանատնից հայտնում են, որ Երևանից Մոսկվա հատուկ չվերթով մեկնած Ռուսաստանի քաղաքացիների հետ միասին դուրս են բերվել նաև Բելառուսի քաղաքացիներ:

Ապրիլի 13-ին հաղորդվեց, որ Ռուսաստանն սկսել է վերջնական հերթափոխը ատոմակայանում։

«Ռոսատոմն» անցած ամիս հայտարարել էր, որ հարված է հասցվել «Բուշեր» ատոմակայանի գործող էներգաբլոկի անմիջապես հարակից տարածքին։


